¡ATINY, atentos! ATEEZ anuncia su tour mundial 2027 y esto se sabe de su posible regreso a México

La banda de K-pop, ATEEZ prepara una nueva etapa en su carrera con ZERO TO ALL, su gira mundial de 2027, que contempla presentaciones en Asia y Europa, así como recorridos por Norteamérica y Sudamérica. El anuncio despertó la emoción de sus seguidores, quienes esperan conocer si México formará parte de este tour.

La agrupación surcoreana volverá a los escenarios internacionales con un calendario que incluye distintas ciudades y nuevas oportunidades para conectar con ATINY, nombre de su comunidad de fans. Sin embargo, todavía quedan detalles por confirmar sobre las presentaciones en América.

ATEEZ anuncia su tour mundial IG: @ateez_official_

ATEEZ anuncia ZERO TO ALL, su nueva gira mundial para 2027

ATEEZ confirmó su gira mundial 2027 ATEEZ WORLD TOUR [ZERO TO ALL], con la que recorrerá distintos países durante el próximo año. De acuerdo con el calendario inicial de KQ Entertainment, el tour comenzará en Incheon, Corea del Sur, en enero, y continuará por Asia y Europa antes de llegar a América durante la segunda mitad de 2027.

Estas son las fechas y los destinos incluidos en el anuncio inicial:

22 al 24 de enero: Incheon, Corea del Sur

2 y 3 de febrero: Tokio, Japón

13 y 14 de febrero: Kobe, Japón

31 de marzo: Londres, Reino Unido

4 de abril: Lyon, Francia

7 de abril: Berlín, Alemania

10 de abril: Cracovia, Polonia

12 de abril: Ámsterdam, Países Bajos

15 de abril: Colonia, Alemania

17 de abril: Amberes, Bélgica

Julio y agosto: Norteamérica, con ciudades pendientes de confirmar

Septiembre: Sudamérica, con ciudades pendientes de confirmar

La agencia señaló que se agregarán más fechas, por lo que el calendario podría ampliarse.

El nombre de la gira representa una nueva etapa en la trayectoria musical de la agrupación. Ahora, la expectativa está en conocer la producción escénica, el repertorio y las posibles sorpresas que prepararán Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho para sus próximos conciertos.

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¿ATEEZ regresará a México en 2027? Esto es lo que se sabe

El anuncio de ZERO TO ALL generó expectativas entre los seguidores mexicanos, quienes esperan que la agrupación incluya al país en su nuevo recorrido internacional.

La posibilidad de una presentación en México se relaciona con la etapa norteamericana anunciada para julio y agosto de 2027. Sin embargo, KQ Entertainment todavía no ha especificado qué ciudades visitará el grupo durante ese periodo ni ha confirmado un concierto en territorio mexicano.

La expectativa tiene un antecedente importante: ATEEZ se presentó en México el 23 de agosto de 2025 como parte de su gira IN YOUR FANTASY, con un concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Antes de esa visita, el grupo también había actuado en el país en 2023.

Su presentación de 2025 permitió a los seguidores mexicanos disfrutar nuevamente de los ocho integrantes en vivo. Por ello, el anuncio de una nueva gira mundial reavivó la esperanza de un próximo encuentro con ATINY en México, aunque todavía no existe una fecha confirmada para 2027.

Hasta que la agencia o los organizadores publiquen información oficial, no es posible asegurar que ATEEZ se presentará en la Ciudad de México ni en otra localidad del país.

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ATEEZ en México: ¿cuándo serán los conciertos y dónde comprar boletos?

Una de las principales dudas de los fans es cuándo saldrán a la venta los boletos para una posible presentación de ATEEZ en México.

Por ahora, no se han anunciado fechas para el país, recinto, precios, preventas ni venta general correspondientes a la gira ZERO TO ALL. En consecuencia, tampoco existe información confirmada sobre la boletera que se encargaría de distribuir las entradas de un eventual concierto mexicano.

Para mantenerse al tanto, los seguidores pueden consultar los canales oficiales de ATEEZ y KQ Entertainment. Si se confirma una presentación en México, también será importante revisar los anuncios de los promotores y de la plataforma oficial de venta de boletos.

La experiencia de su concierto de 2025 puede servir como referencia para conocer cómo se comunicaron los detalles de aquella presentación, pero no garantiza que se repita el mismo recinto o el proceso de venta en 2027.

Por ello, se recomienda evitar publicaciones que prometan accesos anticipados, precios o fechas sin respaldo oficial. Esperar la información de los organizadores permitirá a los fans planear su asistencia con mayor seguridad.

ATEEZ anuncia su tour mundial IG: @ateez_official_

¿Quiénes son los integrantes de ATEEZ y qué música podrían presentar en su gira?

ATEEZ es un grupo surcoreano de K-pop que debutó en 2018 y está integrado por ocho artistas: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho.

Desde su debut, la agrupación ha consolidado una trayectoria internacional gracias a sus lanzamientos musicales, coreografías y espectáculos en vivo. Sus giras han permitido que seguidores de distintas partes del mundo disfruten de sus canciones y de una producción escénica que combina música y elementos visuales.

Además de la nueva gira, ATEEZ prepara el lanzamiento de su decimoquinto miniálbum, GOLDEN HOUR: Part.6, previsto para el 13 de noviembre de 2026, según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap con información de KQ Entertainment.

Este lanzamiento podría marcar una etapa importante antes del inicio del recorrido internacional de 2027. Sin embargo, el grupo todavía no ha anunciado el repertorio de ZERO TO ALL, por lo que no es posible asegurar qué canciones formarán parte de sus próximos conciertos.

Para ATINY, la expectativa no solo está en conocer las ciudades que visitará el grupo, sino también en descubrir qué novedades musicales y escénicas prepararán los integrantes para su nueva gira.

Mientras ATEEZ alista esta nueva etapa de su carrera, sus seguidores mexicanos permanecen atentos a los próximos anuncios. La confirmación de nuevas ciudades permitirá conocer el alcance de ZERO TO ALL y aclarar si México se sumará al recorrido internacional de 2027.