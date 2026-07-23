Polémica por Rosalía empeora: Space de X entre fans termina en insultos tras el Mundial

El revuelo por la controversia de la cantante española Rosalía sigue en aumento en las redes sociales, esto luego de que un grupo de fans de la artista intentaran solucionar las cosas en un Space en la red X y todo terminó peor de lo que empezó, en una guerra de insultos.

Rosalía se encuentra en el centro de la controversia en Argentina a pocos días de iniciar sus cuatro conciertos programados en el Movistar Arena de Buenos Aires. La indignación de los seguidores locales surgió luego de que ella reposteó videos de Mia Khalifa, reconocida actriz del mundo del entretenimiento para adultos, celebrando la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

Argentina perdió 1-0 ante España y, la derrota, no ha sentado bien en el país sudamericano donde han surgido teorías de que el encuentro estaba arreglado a favor del país europeo, entre otras más. A esto se ha sumado la conversación en las redes sociales donde el ambiente se ha vuelto tóxico.

El clip que Rosalía reposteó utilizó de fondo la canción "La Perla" —tema del nuevo disco de la española (Lux)— junto a mensajes de burla dirigidos al equipo sudamericano. Para empeorar el malestar del público, la intérprete publicó simultáneamente una fotografía cubierta con la bandera de su país natal.

La respuesta de la afición fue inmediata: decenas de fanáticos inundaron las plataformas digitales poniendo a la venta sus boletos a precio de costo o inferior, exigiendo además a los organizadores la apertura de un canal de reembolso oficial bajo la consigna de dejar el recinto vacío.

Los insultos en un Space de X por Rosalía

Para encontrar de solucionar el conflicto, grupos de fanáticas de Rosalía iniciaron una conversación en X creando un Space, la plataforma que permite interactuar con voz, para mediar el asunto. Sin embargo todo se salió de control.

Por un lado, los fans españoles criticaron a los argentinos con adjetivos despectivos e, incluso, recordando la situación económica del país sudamericano, mientras que, del otro lado existieron respuestas.

Desde el momento que surgió la controversia por el repostero de Mia Khalifa, Rosalía retiró las publicaciones de sus perfiles de TikTok e Instagram.