La polémica historia de Agustín Lara: se casó con la hija que adoptó con María Félix

La vida sentimental de María Félix estuvo marcada por romances que dieron mucho de qué hablar. Uno de los más recordados fue su matrimonio con el compositor mexicano Agustín Lara, una relación que comenzó con admiración, pero que terminó envuelta en conflictos, celos y una historia familiar que sorprendió a la opinión pública.

La relación entre ambos artistas tuvo varios episodios controversiales, pero uno de los más inesperados ocurrió años después de su separación, cuando Agustín Lara contrajo matrimonio con Rocío Durán, una joven a quien había criado junto a La Doña durante su unión.

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre María Félix y Agustín Lara?

María Félix contó que conoció a Agustín Lara cuando tenía alrededor de 20 años. En aquella época, la actriz ya sentía una gran fascinación por el compositor, a quien escuchaba a través de la radio. Su voz le provocó tal admiración que llegó a expresar que algún día se casaría con él.

Antes de convertirse en pareja, ambos mantuvieron una amistad durante aproximadamente dos años. Finalmente, en 1945, celebraron su boda en una residencia ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.

Después de la ceremonia viajaron a Acapulco para disfrutar de su luna de miel. Se cuenta que durante aquella estancia nació la inspiración para una de las composiciones más emblemáticas de Agustín Lara: María Bonita, tema que con el paso del tiempo se convirtió en un referente de la música mexicana.

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¿Por qué terminó el matrimonio de La Doña y el compositor?

Aunque al principio su relación estuvo rodeada de romanticismo, la convivencia comenzó a complicarse debido a las diferencias entre ambos.

Los celos de Agustín Lara y la atención que María Félix recibía de otros hombres fueron algunos de los factores que habrían desgastado su matrimonio. Incluso, entre las historias que rodearon a la pareja trascendió que el compositor habría disparado contra la actriz durante una discusión en un camerino, en medio de un arranque de celos.

Los conflictos terminaron por separar a dos de las figuras más reconocidas de la época, aunque su historia sentimental continuaría generando interés mucho tiempo después.

¿Quién era Rocío Durán y cómo llegó a la vida de la pareja?

Durante su matrimonio, María Félix y Agustín Lara también estuvieron al cuidado de Rocío Durán, hija biológica de la actriz Chabela Durán.

De acuerdo con la historia que trascendió sobre la familia, Chabela decidió confiarle la crianza de la pequeña al compositor, con la intención de ofrecerle mejores oportunidades. Así fue como Agustín Lara y María Félix comenzaron a hacerse cargo de ella cuando tenía cinco años.

Aunque la adopción nunca llegó a formalizarse legalmente, Rocío permaneció bajo el cuidado de la pareja durante el tiempo que estuvieron juntos.

Lo que nadie imaginaba era que, años más tarde, la relación entre el compositor y la joven tomaría un rumbo que provocaría una fuerte controversia.

¿Por qué Agustín Lara se casó con Rocío Durán?

Uno de los episodios más polémicos en la vida del compositor ocurrió el 28 de junio de 1964, cuando se casó con Rocío Durán en la Basílica de Guadalupe, en Madrid, España.

En ese momento, ella tenía 17 años, mientras que Agustín Lara tenía 60. La noticia provocó numerosas reacciones debido a la diferencia de edad y a que Rocío había formado parte de la familia que el músico construyó durante su matrimonio con María Félix.

La Doña llegó a expresar que, desde su perspectiva, aquella unión no había sido motivada por intereses económicos, sino por un deseo de venganza.

La decisión también tuvo consecuencias en el entorno familiar de Rocío, pues Chabela Durán habría roto la relación tanto con su hija como con el compositor después de conocer la noticia.

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¿Qué dijo Rocío Durán sobre su matrimonio con Agustín Lara?

Por su parte, Rocío Durán ofreció una explicación distinta sobre las razones que la llevaron a aceptar la propuesta matrimonial.

Según sus declaraciones, su intención era proteger a Agustín Lara, de la misma manera en que él la había cuidado cuando era niña. Por ello, cuando el compositor le pidió que se casara con él, decidió aceptar.

Así, la historia de María Félix, Agustín Lara y Rocío Durán quedó como uno de los capítulos más polémicos alrededor de la vida privada de dos grandes figuras del espectáculo mexicano.