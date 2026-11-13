Plataformas digitales tienen que ser aliadas del arte, no prisioneras de la métrica: Daddy Yankee

LAS VEGAS.— Daddy Yankee recibió el premio a la Persona del Año en una ceremonia en Las Vegas y durante su discurso pidió a las plataformas digitales no dejarse llevar por el algoritmo y garantizar el trabajo de los creadores, tanto nuevos como veteranos.

El puertorriqueño fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación por su destacada trayectoria, tanto profesional como humanitaria.

A los líderes de la industria (les digo), que el algoritmo no puede dictar el destino de nuestra cultura. La música no se rige por códigos, necesita ser expuesta y desarrollada, garantizando que las nuevas propuestas de los artistas nuevos y los establecidos que tienen catálogo, tengan la misma exposición para poder conectar con las nuevas generaciones.

“Las plataformas digitales tienen que ser aliadas del arte y no prisioneras de la métrica, asegurando que la calidad de la música de un artista destacado pese tanto como la tendencia viral del día.

“El gran reto que les dejo es reequilibrar este ecosistema, necesitamos volver a hacer de este mercado un negocio verdaderamente rentable para el artista, donde la tecnología amplifique al creador y no el creador a la tecnología”, dijo el puertorriqueño en un salón del MGM Grand de esta ciudad.

Sobre la salud mental

Daddy Yankee fue reconocido la noche del miércoles en una ceremonia en la que estaban presentes líderes de la industria, ejecutivos de la Academia Latina de la Grabación, amigos y familiares.

En su agradecimiento reconoció la importancia a su madre Rosa, a su padre Ramón Ayala, a sus hijos y a sus hermanos, a quienes pidió perdón, a manera de broma, por las maldades que les hizo de niños.

En su intervención, que se prolongó por unos diez minutos, el cantante de Gasolina compartió que por muchos años tuvo lo que quizá, para el mundo, es lo que te hace feliz.

Sé lo que son los récords, llenar estadios, premios, el dinero y aun así, dentro de mí, había un vacío y nada lo llenaba. El éxito hace mucho ruido y aun así te puede dejar vacío, la salud mental es bien importante, no es un tema del que tengamos miedo de hablar”, exclamó para ser ovacionado.

Detrás de cada sonrisa, añadió, también hay seres humanos que sienten, luchan y atraviesan momentos muy difíciles, especialmente “cuando estamos solos, cuando se apagan las luces y el ruido del mundo desaparece, porque el tiempo que pasamos lejos del escenario, es mucho más largo del que vivimos frente al público.”

Hijos y papás de Daddy Yankee. Cortesía Academia Latina de la Grabación

“Pocas personas entienden los sacrificios, las presiones, las batallas internas que enfrentamos y, a veces nos sentimos solos buscando afuera para llenar vacíos que nadie ni nada puede llenar y esa paz y ese propósito y plenitud sólo la encontramos cuando encontramos a Jesús en nuestros corazones”, añadió el cantante, quien desde hace tres años dedica su vida al cristianismo.

La fe no sólo te saca de la tormenta, sino que te sostiene dentro de ella. Hoy no estoy aquí porque sea fuerte, sino porque Dios es fiel. El talento te abre las puertas, pero el carácter es lo que te mantiene dentro del juego”, expresó.

¿Quiénes cantaron para Daddy Yankee?

El cantante de 50 años fue reconocido en una ceremonia con un homenaje musical por parte de varios famosos, quienes interpretaron algunos de sus éxitos en tono de reguetón, pero también en otros géneros.

Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, J Balvin, y LL Cool J Cortesía Academia Latina de la Grabación

La primera intervención fue el clásico de 2004 Gasolina, a cargo de Feid, Trueno, Tito El Bambino y Jowell & Randy, lo que desató de inmediato la alegría del lugar; que cambió un poco con la balada que ofrecieron Reik y Luísa Sonza con Ella me levantó.

Farruko, Kapo y Alberto Montenegro cantaron La despedida, mientras Daddy Yankee veía atento, desde la primera mesa y frente al escenario, cada intervención.

Sergio George, Oscar D'León, Tito Nieves y Nathy Peluso Cortesía Academia Latina de la Grabación

En ocasiones él cantaba desde su lugar como quien acomapaña al artista desde su butaca, pero quien nomparó de cantar durante toda la noche fue su madre, Rosa.

Milly Quezada y Alex Zurdo dieron su tono a la noche con ABCD, mientras que los españoles Natalia Jiménez y Pablo Alborán aportaron Antes de que digas nada.

Paulo Londra, Feid, J Noa, Trueno y Ryan Castro. Cortesía Academia Latina de la Grabación

Lo que pasó pasó encontró voz en Lenny Tavares y Justin Quiles, Gente de Zona hizo lo mismo con Sabor a melao, y Pedro Capó y Elena Rose interpretaron Ora por mí.

Después de esa parte de canciones, llegó el turno de que cantantes que influenciaron a Daddy Yankee presentaran algo de su repertorio y también del puertorriqueño.

Sheila E. y Dante Spinetta Cortesía Academia Latina de la Grabación

Así fue el turno de The Sugarhill Gang con Rapper's Delight. Sheila E. tocó y cantó junto a Dante Spinetta The Glamorous Life y luego interpretaron Pasarela.

Sergio George, Tito Nieves y Óscar D’León llegaron con I Like it Like That, Llorarás, Qué tengo que hacer y Despacito a ritmo de salsa. Ryan Castro, Feid, J Noa y Paulo Londra cantaron Rompe.

Natalia Jiménez y Pablo Alborán. Cortesía Academia Latina de la Grabación

Al finalizar J Balvin y LL Cool J entregaron el premio a la Persona del Año para Daddy Yankee, quien cantó BOTZ (Bésame OTra Vez), Sonríele y Gasolina.