Pitbull regresa a México: fechas, ciudades y cuándo comprar boletos para sus conciertos

Pitbull tiene buenas noticias para todos sus fans y aquellos que disfrutan su música, que sin duda se ha convertido en un clásico en varias fiestas. El cubano estará de regreso en nuestro país para ofrecer varios conciertos.

Si no te quieres perder las presentaciones de Pitbull en México, aquí te contamos los detalles como las fechas en las que serán sus shows, así como el día en el que podrás comprar los boletos para ir a los conciertos.

IG: Pitbull

¿Cuándo se presentará Pitbull en México?

Como te contábamos, Pitbull regresa a México y dará tres conciertos, uno en Guadalajara, otro en la CDMX y uno más en Monterrey.

El concierto de la CDMX está programado para el próximo 17 de febrero del 2027 en el Palacio de los Deportes, mientras que el show que dará en Guadalajara será el 19 de febrero en la Arena VFG. Finalmente, Pitbull llegará el 21 de febrero al Auditorio Banamex en Monterrey.

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¿Cuándo comprar boletos para ver a Pitbull en México?

Habrá varios días en los que podrás conseguir tus boletos para ver a Pitbull en alguno de los conciertos que dará en México con su gira I´m back.

La primera fecha para conseguir boletos será en la venta para fans que se realizará este 29 de octubre las 10:00 AM en Ticketmaster.

IG: Pitbull

Por otra parte, la preventa Banamex a la que podrás tener acceso si cuentas con alguna tarjeta de crédito o débito de dicho banco será el 4 de noviembre a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Finalmente, el 5 de noviembre a las 11:00 AM en Ticketmaster podrás adquirir tus boletos en la venta general, en la cual podrás comprar tus entradas con cualquier tarjeta.

Hasta el momento Ticketmaster no ha compartido cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos de Pitbull en México, pero se espera que esta información se revele un día antes de que se lleve a cabo la primera preventa.