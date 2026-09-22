Fans alistan demanda colectiva contra Carín León por concierto cancelado en Las Vegas

Fans de Carín León alistan una demanda colectiva en contra del cantante por el concierto cancelado en The Sphere de Las Vegas, el pasado jueves 10 de septiembre del 2026.

Aquel día, el cantante y compositor mexicano de música regional canceló su show de último momento, cuando sus fans ya lo esperaban en el gigantesco recinto de música y entretenimiento ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Tras el aviso, la inconformidad de los presentes se hizo notar inmediatamente, puesto que, además, en el mismo lugar les informaron que esa fecha la repondría Carín León, pero en septiembre del 2027.

Fans alistan demanda colectiva contra Carín León

Fans de Carín León alistan demanda en contra del cantante. @carinleonoficial

El mismo día de la cancelación, en un en vivo transmitido por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien fue también uno de los afectados, algunos fans en The Sphere mostraron su molestia.

En el video se pudo ver que principalmente los reclamos eran por los gastos en vuelos, hoteles y boletos.

Venimos desde lejísimos. O sea, vuelos, hotel. No mam..., nomás venimos para esto”, expresó.

Infante retomó el reclamo de la mujer y señaló que esa era la principal molestia del público.

Como dice una señora: su vuelo, hotel, y queremos venir a la noche. Exactamente”, comentó.

Ahora, esos reclamos están siendo recopilados y se creó un movimiento que exige el reembolso de sus boletos y una compensación por gastos de viaje que en algunos casos superaron los 60 mil pesos, de acuerdo con Infobae.

De acuerdo con la misma fuente, el movimiento surgió después de que una asistente publicó un video en TikTok cuestionando lo ocurrido. Tras ello, nació un grupo de WhatsApp que llegó a cerca de 800 miembros y en donde se organiza una demanda colectiva en contra del cantante.

En el grupo se recopilan testimonios, datos personales y comprobantes de gastos mediante un formulario, para alistar el recurso legal.

Según la vocera del grupo de afectados, Mariela Ruye, la molestia principal no es la cancelación en sí, sino la tardanza en informarla. Según su testimonio, el personal de logística ya sabía desde las 10:00 horas de la mañana que el show no se realizaría.

Además, Vera, otra de las organizadoras del movimiento, calculó una inversión propia cercana a los ocho mil dólares; en tanto que otros gastaron hasta casi 15 mil dólares por persona, entre boletos, vuelos, hospedaje y transporte.

Los afectados principalmente viajaron desde México, Perú, Chile y Argentina, con la intención de presenciar el show de Carín León que finalmente se reprogramó.

¿Y el reembolso?

De acuerdo con el comunicado de Carín León, los afectados tendrían la opción de esperar a la fecha reprogramada en 2027 o solicitar un reembolso de su boleto en 30 días hábiles posteriores al anuncio.

Sin embargo, de acuerdo con Mariela Ruye, las boleteras han negado el reembolso a varios asistentes al argumentar que el concierto fue reprogramado, no cancelado.

Ya tenemos asesoría legal de abogados de Las Vegas. Sin embargo, no podemos todavía dar más avances; aún están analizando el caso, la boletería y las ticketeras”, comentó Ruye.

Por el momento, el grupo continúa con la organización para presentar la demanda en contra de Carín León. Hasta ahora, sigue la recopilación de datos únicamente y todavía no se confirma el recurso legal por un tribunal en Estados Unidos.

¿Por qué canceló Carín León en Las Vegas?

Fans de Carín León alistan demanda en contra del cantante. @carinleonoficial

El intérprete de temas como “Ahí estabas tu”, “No es por acá”, “Despídase bien”, se disculpó con su público tras la cancelación del concierto en Las Vegas y reveló la razón por la que no pudo llegar a su presentación.

De acuerdo con el artista, hubo fallas mecánicas en dos aviones, en los que viajaría, por lo que personal correspondiente no permitió el despegue de dichas aeronaves, esto para salvaguardar la seguridad tanto de él como de los demás tripulantes.

Esa información también fue compartida por Gustavo Adolfo Infante durante su transmisión en vivo y agregó lo que una de sus fuentes le había compartido:

Mis fuentes me informan que quiso rentar otro avión y que el otro avión falló”.

Luego de la explicación de la falla en los aviones, por lo cual no pudo llegar a su show previsto en The Sphere, Carín León reconoció las afectaciones para sus seguidores y dijo no poderles regresar el tiempo perdido, pero les aseguró que se presentará en la nueva fecha programada.