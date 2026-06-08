¡Alfonso Herrera regresa a cantar! Todos los detalles de su nuevo proyecto

Alfonso Herrera está listo para sorprender nuevamente a sus seguidores. Aunque en los últimos años ha enfocado su carrera en la actuación y se ha consolidado como una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional, el exintegrante de RBD volverá a demostrar su talento vocal en un proyecto que promete conquistar a toda la familia.

Alfonso Herrera será la voz de El Gato con Sombrero

La noticia fue confirmada por Warner Bros. Pictures Animation, que anunció que el actor mexicano será la voz oficial en español latino de El Gato con Sombrero, la nueva adaptación animada del clásico personaje creado por Dr. Seuss.

Alfonso Herrera fue confirmado como la voz en español latino de El Gato con Sombrero. IG

El anuncio despertó la emoción de miles de fanáticos que recuerdan los años en que Herrera brilló en los escenarios junto a RBD y que ahora celebran su regreso a un proyecto donde la voz será nuevamente protagonista.

A través de sus redes sociales, el estudio compartió un adelanto de la producción y confirmó que Alfonso Herrera encabezará el doblaje latinoamericano de una de las películas animadas más esperadas del próximo año.

Además, adelantó que un el tráiler será revelado el 9 de junio, aumentando la expectativa entre el público.

¿Cómo será el nuevo personaje de Alfonso Herrera?

Para muchos seguidores, este proyecto representa una especie de regreso simbólico de Poncho al mundo vocal. Aunque no se trata de un lanzamiento musical ni de un regreso a los escenarios como cantante, sí le permitirá volver a conectar con el público a través de su voz, una faceta que marcó su carrera artística.

La cinta está basada en el clásico personaje creado por Dr. Seuss. IMDb

En esta nueva versión, Herrera dará vida al icónico Gato con Sombrero, un personaje travieso, ingenioso y lleno de imaginación que deberá enfrentar una de las misiones más importantes de su vida.

¿Cuál es la historia de El Gato con Sombrero?

La historia seguirá al famoso felino mientras intenta ayudar a dos hermanos, Gabby y Sebastián, quienes atraviesan el complicado proceso de adaptarse a una nueva ciudad.

La historia seguirá las aventuras del travieso Gato mientras ayuda a dos hermanos a adaptarse a una nueva ciudad. IMDb

Sin embargo, las cosas no serán sencillas. Acostumbrado a convertir cada situación en una aventura caótica y divertida, el Gato pondrá a prueba todos sus recursos para cumplir su objetivo, mientras corre el riesgo de perder su emblemático sombrero de rayas rojas y blancas.

La cinta marcará un momento histórico para Warner Bros. Pictures Animation, ya que será el primer largometraje animado desarrollado dentro del universo de Dr. Seuss, uno de los autores infantiles más influyentes de todos los tiempos.

Sus historias han acompañado a generaciones enteras gracias a sus mensajes positivos, personajes extravagantes y una imaginación sin límites.

¿Cuántas versiones existen de El Gato con Sombrero?

Aunque El Gato con Sombrero ya tuvo una adaptación live-action en 2003 protagonizada por Mike Myers, esta será la primera ocasión en que el personaje llegue a la pantalla grande en formato animado.

Esta será la primera adaptación cinematográfica animada de El Gato con Sombrero. IMDb

Además, el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para expandir el llamado “Seussiverse”, que incluirá nuevas producciones inspiradas en las obras del escritor estadounidense.

La elección de Alfonso Herrera no fue casualidad. A lo largo de los años, el actor ha construido una sólida trayectoria dentro del mundo del doblaje. Su voz ha formado parte de exitosas producciones animadas como El Lórax, Los Croods, DC Liga de Súper Mascotas, ¡Patos! y El Niño y la Garza, la aclamada película de Studio Ghibli.

Gracias a su experiencia, versatilidad y capacidad para transmitir emociones, Herrera se ha convertido en una de las voces latinas más reconocidas dentro de la industria del entretenimiento familiar. Ahora tendrá el reto de imprimir su sello personal a uno de los personajes más queridos de la literatura infantil.