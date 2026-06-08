Álvaro Díaz llegará a México con Omakase Tour: fechas, ciudades y boletos

El cantante, rapero y compositor de Puerto Rico, Álvaro Díaz, llegará a México con OMAKASE Tour, una gira que representa su propuesta en vivo más compleja hasta el momento, con un sonido vanguardista que rompe con las barreras de los géneros musicales convencionales.

De acuerdo con Ocesa, la gira de Álvaro Díaz recorrerá 33 ciudades en Latinoamérica y Estados Unidos, ofreciendo a sus seguidores una experiencia inmersiva.

Con el OMAKASE Tour, Díaz encabezará su mayor espectáculo hasta la fecha en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX) el cual cuenta con una capacidad para 17 mil espectadores. Además, estará de regreso al Movistar Arena de Bogotá, donde el año pasado agotó las entradas para 14 mil fans.

Fechas de Álvaro Díaz en México 2026

Álvaro Díaz, gira OMAKASE Tour. Especial

Álvaro Díaz visitará México del 19 de septiembre al 9 de octubre de 2026, con las siguientes fechas confirmadas:

19 de septiembre — Merida, Mexico, Foro GNP

22 de septiembre — Puebla, México, Auditorio Metropolitano

24 de septiembre — Toluca, México, Teatro Morelos

25 de septiembre — Guadalajara, México, Auditorio Telmex

27 de septiembre — Tijuana, México, Estadio Caliente

30 de septiembre — Querétaro, Mexico, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

1 de octubre — San Luis Potosí, México, Auditorio Parque Tangamanga

3 de octubre — Monterrey, México, Auditorio Citibanamex

7 de octubre — León, México, Poliforum León

9 de octubre — Ciudad de México, México, Palacio de Los Deportes

Boletos para el OMAKASE Tour

Álvaro Díaz, gira OMAKASE Tour. Especial

Las preventas y ventas generales serán anunciadas a través de los canales oficiales del artista y a través del sistema Ticketmaster.

Preventa: A partir del próximo jueves 11 de junio a partir de las 11:00 horas

Venta general al público: A partir del 12 de junio a partir de las 11:00 horas

Hasta el momento no se han revelado el precio oficial de los boletos para los conciertos que dará Álvaro Díaz en varios estados de la República Mexicana, sin embargo, puedes registrarte y obtener un Código de Venta a Fans en alvarodiaz.com

¿Qué esperar en los conciertos?

Álvaro Díaz, gira OMAKASE Tour. Especial

OMAKASE marca un capítulo nuevo y audaz en la carrera de Díaz. Inspirado en la experiencia gastronómica tradicional japonesa, el álbum le permite entrelazar sabores, texturas, y combinaciones inesperadas en un viaje sonoro meticulosamente elaborado. Los seguidores pueden esperar esa misma atención al detalle y visión creativa cuando el proyecto cobre vida sobre el escenario en cada uno de los conciertos.

Cabe destacar que OMAKASE se ha convertido en un fenómeno global, alcanzando el número 1 en más de 16 países, entre ellos México y Colombia. El proyecto también debutó en el número 1 de la lista Top Álbumes Debut Global de Spotify la semana de su lanzamiento.

Con colaboraciones de Tainy, Akrilla, Jesse Báez, RUBI, y Latin Mafia, OMAKASE consolida aún más el liderazgo del artista, tres veces nominado a los Latin GRAMMYs, como uno de los referentes más importantes de la nueva generación de la música latina.