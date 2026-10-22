La Oreja de Van Gogh anuncia tercera fecha en CDMX: ¿cuándo comprar boletos para el concierto? 

La Oreja de Van Gogh hace unos días dieron a conocer su regreso a México, en esta ocasión con Amaia Montero, quien tras varios años alejada de la agrupación, regresó y ahora sus fans esperan verla de nuevo en los escenarios.

La banda española reveló que tras agotarse las dos fechas anunciadas en la Ciudad de México, añadió un nuevo show para que sus fans no se pierdan la oportunidad de verlos y cantar sus grandes éxitos.

Amaia Montero, cantante de La Oreja de Van Gogh. @amaiamonterooficial

La Oreja de Van Gogh anuncia tercera fecha en México

Tras la exitosa venta de boletos para el regreso de La Oreja de Van Gogh a México, la banda española decidió sumar un tercer concierto.

Ahora, la agrupación se presentará en el Palacio de los Deportes el 8, 9 y 10 de julio, siendo el último día la nueva fecha que recién se acaba de anunciar.

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¿Cuándo comprar boletos para ver a La Oreja de Van Gogh en México?

Si eres fan de La Oreja de Van Gogh y no te quieres perder sus próximos conciertos en nuestro país, te contamos que habrá varios días en los que se pondrán a la venta los boletos para la tercera fecha.

El primer día será en la preventa que se realizará este 26 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster. Toma en cuenta que para tener acceso a esta preventa deberás contar con alguna tarjeta premier débito o crédito HSBC.

La oreja de van gogh

Por otra parte, se llevará a cabo una segunda preventa el 27 de octubre a las 9:00 AM en Ticketmaster y solo podrán tener acceso a ella quienes compren sus entradas con alguna tarjeta de crédito o débito HSBC.

Finalmente, el 28 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster podrás adquirir tus boletos en la venta general, en la cual se pueden comprar las entradas con cualquier tarjeta.

Precios de boletos para La Oreja de Van Gogh

A continuación, te compartimos los precios de los boletos para el concierto de La Oreja de Van Gogh. Toma en cuenta que ya tienen cargos por servicio.

NIVEL A: $5,642

NIVEL B: $3,410

NIVEL C: $2,418

NIVEL D: $1,674

NIVEL E: $1,178