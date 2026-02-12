"Alguien poderoso lo impide": Consuelo Duval revela trabas para la película de 'La Familia P. Luche'

La posibilidad de ver a la disfuncional familia más famosa de la televisión mexicana en la pantalla grande sigue en el aire. Consuelo Duval reveló recientemente que existe la intención de realizar una película de La Familia P. Luche junto a Eugenio Derbez, aunque el proyecto enfrenta impedimentos legales y administrativos que han frenado su desarrollo.

Durante sus declaraciones, Duval explicó que la idea surgió como una forma de cerrar el ciclo de la serie con una historia pensada especialmente para el público que siguió al programa desde sus inicios.

“Estamos luchando por hacer la película de La Familia Peluche, pero hay cosas que han trabado esto, personas importantes… queremos regalarle al público una película para el cierre”.

Problemas por derechos y uso del nombre

Uno de los principales obstáculos señalados por la actriz tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual vinculados al nombre y a los personajes.

Según detalló, existen restricciones que incluso impedirían usar la marca original dentro del proyecto cinematográfico.

“Con este rollo de los derechos del nombre y del ‘no lo puedes mencionar’, etc…”.

Ante ese escenario, el equipo creativo ha explorado alternativas para no abandonar la idea, incluyendo la posibilidad de modificar el título.

“Aunque la hagamos como La Familia Pérez Luche, hay alguien ahí que está impidiendo que esto suceda y es alguien poderoso”.

El origen de Bibi en La Familia P. Luche: cómo surgió el personaje icónico. Foto: Captura de pantalla X

Un cierre pensado para los fans

La intención, de acuerdo con Duval, no es revivir la serie de forma indefinida, sino ofrecer un desenlace cinematográfico que funcione como despedida oficial de los personajes.

La serie, creada y protagonizada por Derbez, se convirtió en uno de los sitcoms más populares de la televisión mexicana, con personajes como Ludovico, Federica, Bibi y Junior instalados en la cultura pop.

A lo largo de sus temporadas, el programa destacó por su humor absurdo, escenografías coloridas y sátira de la vida familiar urbana, elementos que sus creadores buscarían trasladar al formato de largometraje.

La Familia P. Luche

Proyecto sin fecha… por ahora

Hasta el momento:

No existe fecha de rodaje confirmada.

No hay estudio o distribuidora anunciada.

Tampoco se ha detallado si participaría el elenco original completo.

El avance del proyecto dependerá de la resolución de los temas legales relacionados con derechos de uso, marca y personajes.