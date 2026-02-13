Morena en el País de las Maravillas

El 13 de junio de 2014, siendo delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo prestó a un grupo de actores La Rotonda de las Personas Ilustres —ubicada en el Panteón de Dolores—, para celebrar ahí el cumpleaños 35 de Claudia Cervantes, su asesora de Cultura.

Autorizó una gigantesca carpa justo donde debería permanecer encendida una lámpara votiva en honor a los próceres del país; hubo rally de motos y cien invitados correteando entre los mausoleos del histórico sitio, creado en 1872, documentó gráficamente la revista TVNotas.

A Romo no le preocupó autorizar el fiestón, en el que corrieron tantos tragos que la diseñadora Sara Bustani fue captada jugueteando entre las criptas de Antonio Caso, Diego Rivera y Rosario Castellanos, hoy adalid de la Presidenta de la República; seguro fue gracioso para él.

Ahora como diputado local de Morena, el exdelegado se indigna porque el alcalde Mauricio Tabe rentó parte del Parque Lira a una compañía teatral, para que montara una temporada de la obra Alicia en el País de las Maravillas.

Cuestionó que cómo era posible que Tabe cobrara solamente 4 millones de pesos por la renta del lugar, cuando la empresa se llevará más de 100.

Nadie duda que si Romo fuera el alcalde, los empresarios habrían salido trasquilados, sin garantía de que los dineros entraran a las arcas de la demarcación. Tabe al menos transparentó el contrato y habrá recursos extra para mantener el propio parque.

En 2014 Romo no se atrevió a dar la cara; a través de su equipo negar que haya habido fiesta, sino que se utilizó como set para un video de Claudia Cervantes, quien se lanzaría como cantante, y que coincidentemente ese día también cumplía años.

Días después, la propia Claudia declaró a Radio Fórmula que el acto en La Rotonda fue la fiesta más original y divertida de cumpleaños que había tenido.

“Como que a los 35 dije: cómo voy a consolidarme; cómo voy a renacer; quiero celebrar la vida donde vive la muerte, y llevar a mis invitados a un símbolo más que de Halloween, porque era viernes 13 de luna llena”, declaró.

Es una historia más de Romo, que se la pasa viendo corrupción en el ojo ajeno, y todo porque no supera las dos veces seguidas que Tabe barrió y trapeó con él la alcaldía.

Lo malo es que entre las patas se lleva a su compañera Cecilia Badillo, a quien ha hecho creer que la hará alcaldesa de Miguel Hidalgo en 2027. Le promete el triunfo, como en 2024 se lo prometió a Miguel Torruco y nada más le sacó lana para su campaña.

Pero la culpa de sus ridiculeces no sólo es de él, sino además de su jefa que lo deja subir, a pesar de que no tiene cara para denunciar a nadie. En Morena olvidan que para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta.

En todo caso, quien definió mejor lo que pasó ayer en el debate de este tema fue el panista Ricardo Rubio, quien cerró diciendo: El Sombrero Loco dice: “Antes de desayunar se me ocurren seis cosas locas”.

Solo le faltó decir que no le hicieran caso al sombrerero guinda y a su reina de corazones.

CENTAVITOS

Así como los diputados de Morena donarán un mes de salario para ayudar a los cubanos, se hubieran mostrado igual de solidarios con las víctimas de la Línea 12 del Metro; del Tren Interoceánico o con los guerrerenses afectados por ciclones y terremotos. En México también hay poblados con hambre, sed y frío, pero a los morenistas ésos no les importan; prefieren quedar bien con su jefa y voltear a Cuba. No hay duda que son candil de la calle y oscuridad de su casa.