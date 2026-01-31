Nodal lo volvió a hacer: el TATUAJE dedicado a Ángela Aguilar que sorprendió a sus fans

Desde hace varios días, Christian Nodal ya había despertado sospechas entre sus seguidores. En redes sociales comenzaron a circular imágenes del cantante dentro de un estudio de tatuajes, acompañado por Ángela Aguilar y por el tatuador encargado del diseño.

Ese gesto no pasó desapercibido. De inmediato, los rumores comenzaron a crecer y los fans se preguntaron si Nodal se había hecho un tatuaje dedicado a su esposa. Ni él ni Ángela confirmaron o desmintieron nada, lo que aumentó la expectativa mediática y convirtió el tema en tendencia en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Nodal revela el tatuaje dedicado a Ángela en plena Feria de León

La noche del 29 de enero, Christian Nodal se presentó ante miles de personas en el palenque de la Feria de León, Guanajuato. Todo transcurría con normalidad hasta que, en medio del show, el público notó un detalle imposible de ignorar y, es que en su mano se leía claramente el nombre “Ángela”, escrito con una tipografía sencilla.

Cada vez que el cantante tomaba el micrófono, el tatuaje quedaba a la vista, provocando gritos, aplausos y una oleada de videos que rápidamente se difundieron en redes sociales. Para muchos fans, el gesto fue interpretado como una declaración pública de amor hacia Ángela Aguilar, ahora su esposa.

Christian Nodal tatuaje de Ángela Aguilar

El tatuaje del cuello que sigue siendo un misterio

Además del nombre en la mano, Christian Nodal también dejó ver parcialmente un nuevo tatuaje en el cuello. Solo una letra quedó expuesta, aparentemente una “N”, lo que ha desatado todo tipo de teorías entre sus seguidores. Hasta el momento, el cantante no ha compartido imágenes claras ni ha explicado el significado completo de este diseño.

El hermetismo ha generado aún más conversación en torno a su imagen y a la forma en que Nodal utiliza los tatuajes como una extensión de su vida personal y emocional.

Nuevo tatuaje de Christian Nodal

Nodal y su historia de tatuajes por "amor"

No es la primera vez que Christian Nodal plasma una relación sentimental en su piel. Durante su mediático romance con Belinda, el cantante se hizo varios tatuajes en su honor, entre ellos la palabra “Beli” cerca de la oreja y un corazón en el rostro. Tras su ruptura, Nodal decidió eliminar o modificar estos diseños, un proceso que también fue seguido de cerca por la opinión pública.

Más tarde, durante su relación con la cantante argentina Cazzu, Nodal volvió a apostar por los tatuajes con significado personal. Sin embargo, tras el fin de ese romance, también optó por borrar o transformar esos símbolos, reforzando la idea de que para él los tatuajes representan etapas de su vida más que compromisos permanentes.

Reacciones divididas, pero atención asegurada

El nuevo tatuaje dedicado a Ángela Aguilar ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos fans celebran el gesto como una muestra genuina de amor y compromiso, otros recuerdan el historial del cantante y se preguntan si este diseño correrá la misma suerte que los anteriores.

Lo cierto es que, una vez más, Christian Nodal logró acaparar la atención y mantenerse en tendencia. Su combinación de música, vida personal y decisiones estéticas sigue siendo un imán para el público, especialmente en el mundo digital.

Christian Nodal Foto: @nodal.

Un gesto que reafirma su relación con Ángela Aguilar

Más allá de la polémica, el tatuaje con el nombre de Ángela se ha convertido en uno de los temas más comentados del espectáculo en México. Para muchos, simboliza una nueva etapa en la vida del sonorense, ahora casado y aparentemente más seguro de hacer público su amor sin reservas.

Por ahora, el misterio del tatuaje en el cuello permanece sin resolver, pero una cosa es clara y, es que Nodal lo volvió a hacer y, con tinta y música, volvió a poner su nombre y el de Ángela Aguilar en boca de todos.

AAAT*