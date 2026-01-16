La Oreja de Van Gogh regresa y enfrenta críticas por un ensayo: ¿Qué pasó con Amaia Montero?

Si alguna vez fuiste fanático de La Oreja de Van Gogh, seguramente viste el video viral que despertó todo tipo de comentarios sobre el regreso de Amaia Montero. Muchos se preguntaron: “¿Realmente canta así de mal?” La confusión surgió porque el clip mostraba un ensayo informal, grabado sin mezcla ni ecualización profesional, lo que provocó que su interpretación sonara distorsionada y poco clara, lejos del nivel habitual de la cantante.

En las imágenes se puede ver a la banda practicando su icónica canción “Muñeca de trapo” en un espacio pequeño y sin condiciones acústicas optimas. Amaia aparece con un abrigo largo, mientras los demás miembros la acompañan con sus instrumentos.

Todo transcurre con normalidad hasta que llegan las notas más altas: en ese momento, el audio captado con el celular se satura, y los instrumentos terminan opacando la voz. La ausencia de microfonía profesional y de una mezcla final genera la sensación de un resultado deficiente, cuando en realidad solo se trata de un ensayo registrado de manera improvisada.

Por esta razón, muchos usuarios calificaron el video como “extraño”. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de los ensayos compartidos en redes suelen ser producciones casi terminadas, con buena calidad de sonido. Este caso fue diferente: un registro casero que no refleja la verdadera capacidad vocal de Montero ni el nivel técnico de la banda.

¿Por qué criticaron a la banda?

Tras su difusión, las redes sociales se llenaron de comentarios encontrados. Algunos revivieron viejas discusiones sobre posibles playbacks, mientras otros juzgaron la voz de Amaia sin tener en cuenta que la principal causa del sonido saturado era la grabación deficiente. Muchos fans recordaron que “Muñeca de trapo” es una de las canciones más complicadas del repertorio por sus notas altas y la energía constante que exige en vivo.

Incluso hubo opiniones de seguidores con conocimientos musicales que explicaron que la voz cambia con el tiempo, algo completamente natural. Por eso, sugerían que una solución profesional sería bajar medio tono o un tono completo la canción, una decisión estratégica y no un signo de fracaso.

Porque fue muy importante la banda hace años

El regreso de La Oreja de Van Gogh marca un momento histórico para sus seguidores. En 2026, la banda iniciará una gira por España, comenzando en Bilbao y visitando ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona. Esta vuelta es especial porque reúne a los integrantes originales, incluyendo a Amaia Montero, devolviendo a los fans la oportunidad de disfrutar de su sonido clásico en vivo. La expectativa es enorme, y este ensayo viral, más que un reflejo de debilidad, muestra la preparación detrás de un regreso esperado por millones de seguidores.

En definitiva, lo ocurrido con este video nos recuerda que no todo lo que se comparte en redes refleja la realidad artística, y que la banda sigue siendo un referente del pop español, capaz de emocionar tanto a viejas como a nuevas generaciones.