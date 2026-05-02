Estas son las películas de Beau Starr que lo hicieron inolvidable

El mundo del entretenimiento está de luto. El actor Beau Starr falleció a los 81 años, noticia que fue confirmada por su hermano Mike Starr.

Con una trayectoria sólida en cine y televisión, Starr es recordado especialmente por dar vida al sheriff Ben Meeker en la icónica saga de terror Halloween, un personaje que marcó a los fans del género.

Aunque este fue uno de sus papeles más emblemáticos, su carrera abarcó diversos proyectos que lo consolidaron como un actor versátil. Aquí te contamos quién fue y cuáles fueron sus trabajos más importantes.

¿Quién fue Beau Starr?

Beau Starr nació el 1 de septiembre de 1944 en Queens, Nueva York, Estados Unidos. Inició su carrera en la televisión en 1980 con el programa Bizarre, dando el primer paso en una trayectoria que lo llevaría a participar en importantes producciones.

A lo largo de los años, construyó una carrera constante en la industria, destacando en cine y televisión con papeles que dejaron huella.

Películas y papeles más importantes de Beau Starr

Halloween 4

Una de sus participaciones más recordadas. La película sigue el regreso del asesino Michael Myers a Haddonfield, en una historia muy esperada por los fans del terror.

Dirigida por Dwight H. Little, Beau Starr interpretó al sheriff Ben Meeker, un personaje clave en la trama.

Películas de Beau Starr: actor de Halloween y Speed, su trayectoria Foto: IMDb

Speed: Máxima potencia (1994)

Dirigida por Jan de Bont, esta cinta de acción sigue a un oficial de policía que debe evitar que una bomba explote dentro de un autobús.

En esta película, Starr interpretó a un comisionado que intenta controlar la crisis en el autobús, debido a la problemática.

Películas de Beau Starr: actor de Halloween y Speed, su trayectoria Foto: IMDb

El gángster (1997)

Un filme de suspenso y crimen ambientado en los años 30, que retrata las luchas entre grupos delictivos.

Bajo la dirección de Bill Duke, el actor dio vida a Jules Salke, mostrando su versatilidad en papeles más oscuros.

Películas de Beau Starr: actor de Halloween y Speed, su trayectoria Foto: IMDb

El doctor de la familia (2003)

Este drama con tintes de crimen narra la historia de un joven que estudia medicina y regresa a Nueva York para ejercer como médico.

Beau Starr interpretó a Angelo, un personaje ligado a la mafia, en una película dirigida por Alex Chapple.

Beau Starr deja un legado importante en la industria cinematográfica, gracias a una carrera constante y personajes que siguen siendo recordados por el público.

Su trabajo, especialmente en el género de terror y acción, lo mantiene presente entre los fans que hoy lamentan su partida.