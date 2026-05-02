Adiós a Beau Starr: muere actor de Halloween a los 81 años

El actor estadounidense Beau Starr falleció el pasado 24 de abril a los 81 años en Vancouver, Canadá, según confirmó su hermano, el también actor Mike Starr. De acuerdo con la información revelada, el artista murió en paz y por causas naturales.

La noticia fue dada a conocer días después, generando una ola de reacciones entre fans y figuras de la industria que recordaron su legado y la huella que dejó en cada uno de sus proyectos.

Mike Starr destacó que su hermano no solo fue un actor talentoso, sino también una persona profundamente querida por quienes lo rodeaban. Lo describió como alguien “único y especial”, subrayando además la cercanía familiar que siempre los caracterizó.

Beau Star

De los deportes al mundo del espectáculo

Antes de consolidarse como actor, Beau Starr tuvo una etapa poco conocida en el deporte profesional. Durante su juventud, formó parte de equipos vinculados al fútbol americano, incluyendo entrenamientos con los New York Jets y participación en la Liga Canadiense.

Sin embargo, su destino cambió cuando decidió incursionar en la actuación. Sus primeros pasos en la industria se dieron en el programa de comedia Bizarre, donde compartió créditos con figuras como Bob Einstein y Howie Mandel.

Este proyecto le abrió las puertas a nuevas oportunidades en cine y televisión, donde comenzaría a construir una carrera sólida.

Beau Starr

Su salto al cine y el éxito con Halloween

El debut cinematográfico de Beau Starr llegó con la película Hanky Panky, protagonizada por Gene Wilder y Gilda Radner.

No obstante, su reconocimiento internacional llegó gracias a su participación en la saga de terror Halloween, donde interpretó al sheriff Ben Meeker en Halloween 4: The Return of Michael Myers y Halloween 5: The Revenge of Michael Myers.

Su personaje se convirtió en uno de los más recordados por los seguidores de la franquicia, consolidándolo como un rostro familiar dentro del cine de terror.

Una carrera marcada por grandes producciones

A lo largo de su trayectoria, Beau Starr participó en diversas producciones destacadas de Hollywood. Uno de sus papeles más recordados fuera del terror fue en Goodfellas, dirigida por Martin Scorsese, donde interpretó al padre del protagonista.

También formó parte de cintas como Born on the Fourth of July, Speed y Cinderella Man, mostrando su versatilidad en distintos géneros.

En televisión, tuvo una participación constante en series populares, pero uno de sus trabajos más destacados fue en Due South, donde interpretó al teniente Harding Welsh durante varias temporadas, apareciendo en más de 60 episodios.

Beau Starr

Despedidas y legado en la industria

Tras darse a conocer su fallecimiento, diversas figuras del entretenimiento expresaron su pesar. Entre ellas, Christopher Serrone, quien trabajó con Starr en Goodfellas, compartió un emotivo mensaje recordando su profesionalismo y calidad humana.

Por su parte, su exmánager destacó que Beau Starr siempre mantuvo una relación cercana con sus fans, especialmente con los seguidores de Halloween, quienes lo acompañaron durante gran parte de su carrera.

Un actor que deja huella

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Beau Starr logró consolidarse como un actor versátil y constante, capaz de adaptarse a distintos formatos y géneros.

Su legado permanece en la memoria de quienes crecieron viendo sus interpretaciones, así como en las nuevas generaciones que descubren su trabajo a través de plataformas digitales.

La partida de Beau Starr marca el fin de una etapa en la industria, pero también deja una filmografía que continuará vigente. Su nombre queda ligado para siempre al cine y la televisión, especialmente a una de las sagas más icónicas del terror.

AAAT*