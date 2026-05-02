Hollywood fue testigo de una escena entrañable y poco común. La actriz Glenn Close fue homenajeada con la tradicional ceremonia de huellas en el Teatro Chino de Hollywood, uno de los sitios más emblemáticos del cine a nivel mundial.

El evento se llevó a cabo el viernes 1 de mayo como parte del TCM Classic Film Festival, una celebración dedicada a las grandes figuras y películas de la industria. En este contexto, Close no solo inmortalizó sus manos y pies, sino que sorprendió al incluir también las huellas de su querido perro Pip.

El gesto no tardó en viralizarse, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del festival y generando miles de reacciones en redes sociales.

Pip, el compañero inseparable de Glenn Close

El protagonista inesperado de la ceremonia fue Pip, cuyo nombre completo es Sir Pippin of Beanfield. Este pequeño perro de raza bichón habanero ha acompañado a la actriz en múltiples momentos importantes de su vida profesional.

Pip no es solo una mascota, sino un compañero constante en alfombras rojas, rodajes y eventos públicos. La propia Close ha compartido en diversas ocasiones que lo considera su apoyo emocional, lo que explica su presencia en una ocasión tan significativa.

Durante la ceremonia, el can captó la atención de los asistentes, aportando un toque cercano y humano a un evento que suele estar lleno de formalidad.

Una ceremonia rodeada de estrellas

El homenaje reunió a diversas figuras del espectáculo. Glenn Close estuvo acompañada por su hija Annie Starke y su nieto Rory, en un momento familiar que sumó emotividad al evento.

Además, entre los invitados destacaron celebridades como Mila Kunis, Melissa McCarthy, Ben Falcone y Zelda Williams, quienes se dieron cita para acompañar a la actriz en este reconocimiento.

La intérprete lució un elegante traje marrón con lentes oscuros, sumándose así a la lista de leyendas del cine que han dejado su huella en este histórico espacio.

glenn close

Un tributo a su carrera y a “Dangerous Liaisons”

La ceremonia coincidió con una proyección especial de Dangerous Liaisons, una de las películas más importantes en la carrera de Close, que le valió una de sus múltiples nominaciones al Premio Oscar.

Este detalle reforzó el carácter simbólico del homenaje, ya que no solo celebró su trayectoria, sino también uno de los trabajos que consolidaron su lugar en la industria cinematográfica.

Un discurso emotivo y reflexivo

Durante su intervención, Glenn Close ofreció un discurso que combinó emoción, humor y reflexión sobre el oficio actoral.

Recordó sus inicios en el cine junto a Robin Williams y Mary Beth Hurt en la película The World According to Garp, destacando la importancia de esas experiencias en su formación profesional.

Además, compartió una curiosa analogía sobre los actores, a quienes describió como parte de una “nación alienígena”, haciendo referencia a la sensibilidad y creatividad que caracteriza a quienes se dedican a esta profesión.

Sus palabras conectaron con el público, reforzando la idea de que la actuación es un arte profundamente colaborativo y emocional.

Un legado que queda marcado en la historia

Con este reconocimiento, Glenn Close se une a una selecta lista de figuras que han sido inmortalizadas frente al Teatro Chino de Hollywood.

La inclusión de Pip en la ceremonia no solo aportó un momento entrañable, sino que también simbolizó la importancia de los vínculos personales incluso en los momentos más trascendentales de una carrera.

Glenn Close

Este homenaje no solo celebra la trayectoria de una de las actrices más respetadas de Hollywood, sino que también deja una imagen memorable: la de una estrella compartiendo su legado con su compañero más fiel.

AAAT*