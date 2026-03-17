'BTS: The return', Netflix revela tráiler de su documental; esto reveló sobre 'ARIRANG'

BTS está a días de su esperado comeback y por si fuera poco, la famosa agrupación surcoreana ahora prepara el lanzamiento de un documental enfocado en su regreso como grupo. La plataforma Netflix ya presentó un adelanto de BTS: The Return donde se puede ver a los siete integrantes reunidos nuevamente, trabajando en lo que será su próximo álbum titulado ARIRANG.

Este proyecto llega en un momento clave para la banda, ya que también estará acompañado por un evento especial. Días antes del estreno del documental, se llevará a cabo BTS: The Comeback Live una transmisión en vivo que representará la primera presentación del grupo después de casi cuatro años.

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Fecha de estreno de ‘BTS: The Return’ en Netflix

El documental titulado BTS: The Return estará disponible en Netflix a partir del 27 de marzo. En esta producción se muestra el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook, quienes se reúnen en Los Ángeles para retomar sus actividades como grupo tras una etapa en la que cada uno desarrolló proyectos individuales y cumplió con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El documental de BTS llegará en unos días a Netflix Especial

La dirección está a cargo del cineasta Bao Nguyen, conocido por trabajos como The Stringer y The Greatest Night in Pop. Además, el proyecto cuenta con la participación de las compañías This Machine y HYBE, responsables de llevar a cabo la producción.

El documental muestra cómo nace el álbum ARIRANG

El documental de BTS ofrecerá un acceso exclusivo entre bastidores al proceso creativo del grupo mientras trabajan en ARIRANG, su primer álbum desde Proof, lanzado en junio de 2022.

En el tráiler se pueden ver momentos en los que los integrantes reflexionan sobre lo que significa regresar a la industria musical después de varios años centrados en sus carreras individuales.

BTS documental Netflix

Uno de los comentarios que se escucha en el avance es: “Ser parte de BTS es como llevar una corona increíble”.

El documental también aborda los desafíos que enfrenta la banda al retomar su lugar dentro del panorama global del K-pop. Los integrantes hablan sobre los cambios en la industria y la necesidad de adaptarse a nuevas tendencias sin perder su esencia.

“Estuvimos fuera mucho tiempo, las tendencias cambian, no podemos quedarnos quietos”.

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Además, se muestran escenas dentro del estudio donde trabajan en nuevas canciones, intercambian ideas y buscan definir el sonido de esta nueva etapa. En ese contexto, el concepto del álbum también queda claro a través de otra frase incluida en el avance: “ARIRANG trata sobre el dolor de la nostalgia”.

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PJG