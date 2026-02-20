Pedro Sola rompe el silencio: la premonición de Paty Chapoy antes de la muerte de Daniel Bisogno

El 20 de febrero de 2026 marcó el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, uno de los conductores más polémicos y carismáticos de la televisión mexicana. Para honrar su memoria, el equipo de Ventaneando preparó un programa especial cargado de emociones, anécdotas inéditas y declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Entre lágrimas y sonrisas, Pedro Sola tomó la palabra para recordar a su compañero de foro. Sin embargo, más allá de los momentos entrañables, el conductor sorprendió al revelar una conversación que, con el paso del tiempo, cobra un peso estremecedor y, es que Paty Chapoy ya intuía que la salud de Daniel Bisogno no lo ayudaría a recuperarse.

“Yo no creo que salga de esta”: la frase que lo cambió todo

Durante la emisión especial, Pedro Sola relató que, en medio de las constantes hospitalizaciones y el visible deterioro físico de Daniel Bisogno, Paty Chapoy le confesó su temor más profundo.

Todo lo que él pasó al final fue gravísimo… y un día Paty me dijo: ‘¿Sabes qué, Pedrito? Yo no creo que Daniel salga de esta, compartió Pedro Sola conmovido

La frase, que en su momento parecía un acto de realismo ante la gravedad médica, hoy se interpreta como una premonición. Aunque el equipo mantenía la esperanza, el estado de salud de Daniel Bisogno era cada vez más delicado. Problemas derivados de várices esofágicas, infecciones bacterianas y hemorragias internas habían encendido todas las alarmas.

Pedro Sola

Sola admitió que, pese a los diagnósticos adversos, nunca imaginó un desenlace tan definitivo. “Fue desconcertante”, señaló, reconociendo que la noticia marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

El episodio más fuerte entre Pedro Sola y Bisogno

El homenaje también abrió espacio para recordar los momentos tensos. Pedro Sola evocó un incidente ocurrido años atrás, cuando compartían créditos en el programa Tempranito. En plena transmisión, Daniel Bisogno protagonizó una broma que cruzó la línea.

Según relató, mientras él realizaba una mención comercial junto a Alan Tacher y Anette Michel, Daniel Bisogno se acercó, desprendió la cabeza de un oso de utilería y se la lanzó, golpeándolo. “Ahí sí me molesté bastante”, confesó.

Pedro Sola y Daniel Bisogno

Aunque el enojo fue real, la amistad logró imponerse. Esa anécdota reflejó la personalidad irreverente de Daniel Bisogno, quien alternaba entre la agudeza intelectual y actitudes impulsivas que, a veces, generaban fricciones.

El testamento que nunca se firmó

Más allá de las bromas y diferencias, hubo un tema que Pedro Sola no pudo callar, el tema del testamento que Daniel Bisogno nunca hizo. Con visible frustración, expresó que tanto él como otros compañeros le insistieron en varias ocasiones.

Siempre le reclamé y se lo voy a reclamar hasta el infinito. Todos le dijimos que hiciera un testamento, afirmó.

Según relató, incluso hubo facilidades para concretarlo durante campañas notariales en septiembre. La producción le ofreció llevarle un notario al foro, pero Daniel Bisogno pospuso el trámite. Nunca se concretó.

¿De qué murió Daniel Bisogno? Especial

La consecuencia fue inmediata tras su muerte como disputas familiares y tensiones públicas por los bienes del conductor. La falta de un documento legal abrió la puerta a conflictos entre su exesposa y su familia, situación que pudo haberse evitado, según Pedro Sola.

¿Miedo a la muerte? La reflexión de Linet Puente

En el mismo programa, Linet Puente aportó una reflexión que arrojó luz sobre la negativa de Daniel Bisogno a hacer su testamento. A su juicio, más que desinterés, existía un temor profundo.

Era miedo… aceptar que podía morir. Le tenía mucho miedo a la muerte, comentó.

Esa interpretación dio un matiz humano al debate. El conductor, conocido por su humor ácido y su carácter fuerte, habría enfrentado en silencio una batalla emocional frente a la fragilidad de su salud.

