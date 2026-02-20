¡Baja de último momento! Diplo no se presentará en el EDC México 2026

A tan solo horas del inicio del festival, las redes sociales oficiales de EDC México publicaron un mensaje que encendió las notificaciones de miles de fans. A través de una historia en Instagram, la organización informó que, debido a problemas logísticos imprevistos, Diplo no podría presentarse en esta edición 2026.

El DJ estadounidense formaba parte de uno de los actos más esperados del sábado con un set back-to-back (B2B) con Hugel, combinación que prometía una descarga explosiva de house y beats electrónicos. La noticia generó reacciones inmediatas en redes, donde algunos asistentes manifestaron su decepción, mientras otros celebraron que el festival reaccionara rápido con un reemplazo especial.

Diplo

Hugel toma el control del escenario

Ante la baja de último momento, Hugel confirmó que ofrecerá un set especial para el público mexicano. El DJ francés, reconocido por su estilo house latino y sus colaboraciones con artistas internacionales, asume ahora la responsabilidad de mantener la energía en uno de los días más fuertes del festival EDC México 2026.

Aunque el B2B no se concretará, los organizadores aseguraron que la experiencia seguirá siendo inolvidable. En EDC México 2026, la producción, los visuales y la energía del público suelen convertir cada presentación en un espectáculo multisensorial.

EDC México 2026 anuncia baja de Diplo en el festival

EDC México 2026: fechas, sede y arranque del festival

El festival se lleva a cabo este 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, recinto que se transforma cada año en una auténtica ciudad electrónica con escenarios monumentales, juegos mecánicos, arte interactivo y zonas de descanso.

Desde su llegada a México, EDC se ha consolidado como uno de los eventos de música electrónica más importantes de América Latina, reuniendo a miles de asistentes nacionales e internacionales.

EDC 2026: más que un festival una experiencia sensorial. Foto: Instagram @edc_mexico

Los artistas más esperados del cartel 2026

Pese a la ausencia de Diplo, el lineup de este año mantiene un nivel de alto calibre. Entre los nombres más relevantes destacan:

Martin Garrix

David Guetta

Tiësto

Armin van Buuren

Marshmello

Peggy Gou

Estos DJs encabezan una programación que abarca géneros como techno, house, trance, bass y hardstyle, garantizando una experiencia diversa para todos los gustos.

Más que música: la experiencia EDC en México

El Electric Daisy Carnival no es solo un festival de música; es una experiencia sensorial completa. Sus escenarios temáticos, como kineticFIELD y circuitGROUNDS, se caracterizan por estructuras monumentales, fuegos artificiales y espectáculos de luces sincronizadas.

Estos son los precios del EDC México 2026: boletos, fechas y detalles del Autódromo. Foto: Instagram @edc_mexico

Además, el evento ofrece zonas gastronómicas, activaciones de marcas, áreas de descanso y atracciones mecánicas que convierten el Autódromo en un parque de diversiones electrónico.

Cada edición suele convertirse en tendencia en redes sociales gracias a los outfits llamativos, los encuentros entre DJs y la energía colectiva que distingue a los headliners mexicanos.

