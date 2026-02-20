Tecate Emblema 2026: artistas confirmados, fechas del festival y venta de boletos

Con figuras internacionales como los Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Zara Larsson, además de estrellas nacionales como Gloria Trevi y Kenia Os, el Tecate Emblema 2026 se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Te contamos quiénes estarán, cuándo es la venta de boletos y qué sorpresas prepara esta edición.

Fechas del Tecate Emblema 2026 en CDMX

El Tecate Emblema se celebrará los próximos 16 y 17 de mayo de 2026 en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que en los últimos años se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para festivales masivos en CDMX.

El festival contará con una variedad de artistas. Foto: Instagram @tecate_emblema

Ubicado en la Ciudad de México, este recinto ha sido testigo de conciertos multitudinarios y eventos internacionales. Su infraestructura permite montar escenarios de gran formato, zonas de experiencias y áreas gastronómicas que transforman el fin de semana en una auténtica fiesta cultural.

Cartel oficial: artistas internacionales y talento nacional

La edición 2026 destaca por un lineup que combina pop internacional, urbano latino, electrónica y propuestas alternativas.

Entre los nombres más esperados figuran los Jonas Brothers, quienes regresan a México como uno de los actos principales. También destaca la presencia de Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, que promete desatar la euforia de sus fans.

En el terreno femenino, el cartel brilla con figuras como Gloria Trevi, ícono del pop mexicano; Kenia Os, una de las artistas más influyentes de la nueva generación; y la argentina Cazzu, referente del trap latino.

Gloria Trevi (Foto: Cuartoscuro)

El festival también suma talento internacional con el británico Mika, la española Lola Indigo y el DJ belga Lost Frequencies.

Uno de los momentos más comentados será la participación de Paris Hilton, quien ofrecerá un DJ set especial que promete convertirse en uno de los highlights del festival.

Más artistas que completan el festival

La diversidad es uno de los sellos del Tecate Emblema, y este año no es la excepción. El lineup también incluye a figuras como:

RuPaul

LP

Orville Peck

Pedro Sampaio

Sech

Christian Chávez

Jotdog

Hercules & Love Affair

Además, nuevas voces como Joaquina, Bruses, NSQK, Juan Duque y Rafa Pabón se suman a un cartel que equilibra actualidad y frescura.

Venta de boletos: dónde y cómo comprarlos

Los boletos para Tecate Emblema 2026 estarán disponibles a través de Ticketmaster. La organización recomienda a los fans mantenerse atentos pues la preventa comenzará el 25 de febrero a partir de las 14:00 horas, así como a los anuncios sobre fases y precios, ya que tradicionalmente las primeras etapas se agotan en cuestión de horas.

Como en ediciones anteriores, se espera que haya distintas modalidades de acceso, incluyendo abonos para los dos días y boletos individuales por jornada.

Ticketmaster

Más que música, un fenómeno cultural

Desde su primera edición, el Tecate Emblema se ha distinguido por ofrecer algo más que conciertos. En años previos, el festival reunió a artistas de talla mundial como Backstreet Boys, Robbie Williams y Gwen Stefani, generando momentos virales en redes sociales.

El público ha destacado la producción de alto nivel, los escenarios temáticos, las activaciones de marcas y las zonas instagrameables que convierten cada rincón en una experiencia compartible. Además, la oferta gastronómica y las áreas de descanso han sido clave para que asistentes de todas las edades disfruten cómodamente.

Robbie Williams

En redes sociales, cada edición suele posicionarse entre las principales tendencias en México, consolidando al evento como uno de los festivales más relevantes del calendario musical.

