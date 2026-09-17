Pedro Sola ‘destapa’ que David Zepeda es homosexual y revela quién fue su novio

El periodista de espectáculos Pedro Sola reveló reciéntenme que David Zepeda es homosexual y que sostuvo una relación con un periodista.

Fue durante la transmisión en vivo de La Granja VIP, reality en donde participa como asistente del Tío Pepe, en donde Pedro Sola habló sobre la orientación sexual del actor David Zepeda.

Lo anterior, pese a que en diversas ocasiones el famoso ha negado ser homosexual o bisexual, calificando todo de fake news o solo rumores.

Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual

Pedro Sola habla sobre orientación sexual de David Zepeda. @tiopedritosola

El tema surgió durante una conversación con Kunno, quien se encuentra participando en el reality de La Granja VIP. El influencer hablaba con Pedro sobre el momento en que descubrió que era homosexual.

A mí mi despertar gay fue David Zepeda”, comentó el creador de contenido durante la plática con el conductor.

En ese momento, Sola interrumpió a Kunno y ambos hicieron referencia a uno de los videos de David Zepeda que durante años ha sido comentado en redes sociales y que ha alimentado las especulaciones alrededor de la vida privada del actor.

Fue entonces cuando Pedrito Sola hizo la declaración que más llamó la atención, justo en el momento en el que recordó la etapa en la que el actor formó parte de la plantilla de talentos de la televisora donde trabajaba.

Él trabajó en Azteca, tipazo y también es gay”, enfatizó.

¿David Zepeda fue novio de Daniel Urquiza?

Pedro Sola habla sobre orientación sexual de David Zepeda. @davidzepeda1

Luego de tal declaración, Pedrito continuó hablando de la supuesta orientación sexual de David Zepeda y mencionó que habría existido un hombre relacionado con el actor, al hacer referencia a un periodista.

Anduvo ahí, bueno, hubo un nombre ahí que… un periodista”, expresó.

Inmediatamente después de esa declaración, la producción cortó la transmisión de esa cámara y cambió la toma hacia otros participantes del reality.

Pese a que el conductor de espectáculos no mencionó ningún nombre y se limitó a decir que el supuesto novio de Zepeda se dedicaba al medio de la información, en redes sociales comenzó a circular la versión de que Pedro Sola hablaba del fallecido estilista mexicano Daniel Urquiza.

Cabe destacar que Urquiza, quien falleció en el año 2020, fue por meses fue relacionado de manera sentimental con Zepeda, y cuando el actor negó este romance, Muñeca Diamante, amiga del estilista fallecido, arremetió en su contra, asegurando que estaba siendo un cobarde por no admitir su verdadera orientación y reconocer una relación de casi una década.

Ahora resulta que después de 10 años, que este actor, que se llama David Zepeda, ahora dice que nunca conoció a Daniel Urquiza, pero qué poco hombre eres querido. Pero ¿cuál es tu miedo?, ¿que la gente se dé cuenta de que eres gay?, eso no es un pecado ni un delito, yo siempre he apoyado a los gays, eso no es nada malo, pero decir que no lo conoces eso está muy mal de tu parte”, externó la amiga de Urquiza.

¿De qué video de Zepeda hablaba Kunno y Pedrito Sola?

El video del que hablaba Kunno y Pedrito Sola en La Granja VIP tiene origen en 2015, cuando se difundieron imágenes íntimas del actor David Zepeda en plataformas digitales luego de que este se negó a pagar una extorsión.

En ese entonces, el destacado actor confirmó que aparecía en la grabación y explicó que el material fue enviado a una expareja durante una relación a distancia.

Cinco años después, en agosto de 2020, el actor publicó por error un fragmento del video en sus historias de Instagram, que eliminó minutos más tarde.

En junio de 2026, Zepeda confirmó que descartaba iniciar un proceso bajo la Ley Olimpia porque consideraba superado el incidente.

¿Qué ha dicho David Zepeda sobre su sexualidad?

Pedro Sola habla sobre orientación sexual de David Zepeda. @davidzepeda1

David Zepeda ha enfrentado durante varios años rumores relacionados con su orientación sexual, pero el actor ha sido claro al respecto en las ocasiones en las que decidió hablar públicamente del tema.

En enero de 2019, después de que una revista afirmara que había terminado su relación con Lina Radwan debido a una supuesta bisexualidad, Zepeda negó categóricamente esa versión y aseguró:

No soy gay ni soy bisexual”.

En aquel momento también señaló que respeta las preferencias sexuales de cada persona y que, en su caso, se siente atraído por las mujeres.

Años después, el tema volvió a aparecer en medio de distintas versiones sobre su vida privada. En agosto de 2026, durante una entrevista con En Casa con Telemundo, Zepeda respondió nuevamente a quienes cuestionan su sexualidad. El actor habló de las relaciones sentimentales que ha tenido con mujeres y explicó que el hecho de no tener hijos forma parte de cómo se ha desarrollado su vida personal.

Ahora, tras las declaraciones de Pedro Sola, el actor no ha salido a ofrecer una nueva postura pública que modifique lo que había dicho anteriormente sobre su orientación sexual.

Las declaraciones de Pedro Sola corresponden a una versión de terceros y no representan una confirmación de David Zepeda, por lo que se trata solo de rumores que manifiestan una postura distinta a la que el actor ha dado.

Actualmente, David Zepeda se encuentra soltero, al menos de acuerdo con sus declaraciones públicas más recientes.

El actor terminó hace varios años su relación con Lina Radwan, con quien mantuvo un noviazgo de aproximadamente una década. Aunque la relación terminó, Zepeda ha explicado que ambos conservaron un vínculo muy cercano y que incluso considera a Lina y a su familia como parte de la suya.