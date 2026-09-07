Pedro Sola en La Granja VIP 2026: ¿qué funciones tendrá el conductor de Ventaneando?

Pedro Sola sorprendió al aparecer en el estreno de La Granja VIP 2, aunque su llegada no será como uno de los famosos que competirán por el premio. El conductor de Ventaneando tendrá un papel diferente, pues será el practicante del Tío Pepe.

Su participación fue anunciada el domingo 6 de septiembre. A partir de esta temporada, deberá colaborar en distintas labores del campo.

Foto: @tiopedritosola

Pedro Sola será practicante del Tío Pepe en La Granja VIP 2

Aunque convivirá con las celebridades del programa, Pedro Sola no será un concursante regular. Esto significa que no participará para ganar el premio ni tendrá que crear estrategias para mantenerse dentro del reality.

Su trabajo estará relacionado con las actividades que se realizan diariamente en el lugar. Además de seguir las instrucciones del Tío Pepe, deberá apoyar a los granjeros en todo lo necesario.

@tiopedrosola

Entre sus responsabilidades estarán alimentar y proteger a los animales, limpiar las instalaciones y ayudar con el mantenimiento de las diferentes áreas utilizadas durante el programa.

En el video con el que se confirmó su llegada, Pedro Sola explicó cuál será su principal propósito durante esta nueva experiencia.

“Ahora lo único que quiero es aprender a cuidar, proteger y alimentar junto a los granjeros a los animales que vivirán en esta granja”, declara.

El conductor también mencionó que no había tenido la oportunidad de realizar este tipo de actividades. Por ello, aseguró que está dispuesto a aprender y desempeñar de la mejor manera su nuevo papel.

“Les prometo que me convertiré en el mejor practicante”, sostiene Pedro Sola en el mensaje que acompaña la presentación de su personaje dentro de La Granja VIP 2.

¿Qué actividades realizará Pedro Sola en el reality?

Como practicante, el presentador acompañará a los granjeros durante algunas de sus labores, pero tendrá que obedecer las indicaciones del mayoral.

Sus tareas estarán enfocadas principalmente en el bienestar de las especies que viven en la granja, las cuales necesitan alimento, atención y espacios limpios todos los días.

Foto: Instagram

También podrá participar en actividades generales del campo y apoyar en el cuidado de las instalaciones. Sin embargo, su presencia no estará relacionada con las pruebas, las nominaciones ni las eliminaciones del programa.

Pati Chapoy asegura que Pedro Sola aceptó participar

Durante la emisión de Ventaneando de este 7 de septiembre, Pati Chapoy aclaró que fue el propio Pedro Sola quien decidió aceptar la propuesta para integrarse a La Granja VIP 2.

De acuerdo con la periodista, ella únicamente le presentó la oportunidad y él mostró interés en convertirse en aprendiz y ayudante del encargado de la granja.