Boba Fett regresa a Star Wars: Protagonizará Black, White & Red Treasury Edition

La franquicia de Star Wars oficializa el regreso de Boba Fett al canon narrativo mediante un nuevo proyecto comercial. Tras protagonizar su propia serie de acción real en el catálogo de Disney+, el icónico cazarrecompensas abandona temporalmente la pantalla chica para liderar una violenta aventura impresa que llegará a las tiendas estadounidenses este próximo otoño.

El actor neozelandés Temuera Morrison encarnó al mítico personaje durante la segunda temporada del éxito global The Mandalorian. Posteriormente, el intérprete encabezó el proyecto televisivo El libro de Boba Fett, una súper producción que explicó la milagrosa supervivencia del guerrero tras caer al terrible foso del Sarlacc en los eventos clásicos de El retorno del Jedi.

La serie de Boba Fett tuvo una gran recepción. Foto: Disney+

Los directivos de la productora descartaron renovar el programa televisivo para una segunda tanda de episodios. Ante esta pausa en la programación audiovisual, la empresa Lucasfilm optó por trasladar las peripecias del guerrero mandaloriano a las viñetas gráficas, apostando por tramas mucho más oscuras y viscerales para atrapar a los lectores más exigentes de la saga.

Una antología gráfica brutal para el mercado impreso

La editorial responsable lanzará al mercado Star Wars: Boba Fett — Black, White & Red Treasury Edition el próximo 13 de octubre de 2026. Esta edición especial con formato de tapa blanda compila los cuatro números de la exitosa serie antológica lanzada durante el año 2025, ofreciendo una pieza de colección indispensable para los seguidores del personaje.

El equipo creativo reúne los talentos literarios de Alyssa Wong, Ethan Sacks, Saladin Ahmed y Benjamin Percy en los guiones. El apartado visual recae sobre los experimentados ilustradores Sara Pichelli, Juan Jose, Ramon Rosanas y Chris Allen, quienes unieron fuerzas creativas para moldear un apartado artístico imponente.

Boba Fett con su armadura. Foto: Disney+

La estética visual del proyecto rinde un homenaje directo a las novelas gráficas de culto. El uso restrictivo de la paleta de colores (blanco, negro y rojo) resalta la brutalidad de los combates cuerpo a cuerpo y subraya la letalidad del armamento que empuña el protagonista en cada una de las secuencias de acción.

Esta propuesta gráfica descarta por completo las intrigas políticas y las alianzas criminales presentadas en las arenas del planeta Tatooine. Las páginas exploran misiones mercenarias independientes para mostrar el rostro más despiadado, rudo y calculador del protagonista, recuperando la esencia implacable que definió al cazarrecompensas galáctico en sus orígenes fílmicos.

Misiones suicidas entre el Imperio y la Rebelión

El escritor Benjamin Percy adelantó detalles concretos sobre una de las narrativas centrales que componen esta antología. El relato arroja al antihéroe directamente al centro de un conflicto bélico de alta tensión, dejándolo acorralado entre las rigurosas exigencias del Imperio Galáctico y las tácticas extremas de una facción disidente de la Alianza Rebelde.

El encargo profesional obliga al mercenario a descender hacia un peligroso sistema volcánico repleto de lava ardiente para ejecutar un rastreo letal. Boba Fett debe localizar y aniquilar al mejor ladrón de toda la galaxia, enfrentando amenazas ambientales y emboscadas militares a lo largo de un recorrido marcado por la adrenalina constante.

Boba Fett quedó como el gobernante de Tatooine. Foto: Disney+

Los artistas gráficos imprimieron un dinamismo frenético en cada panel para garantizar un ritmo narrativo acelerado. La obra literaria contiene secuencias de acción pura, diseños alocados y giros argumentales salvajes que mantendrán al lector al borde del asiento desde la primera página hasta la resolución del sangriento conflicto intergaláctico.

Las librerías especializadas en Estados Unidos preparan sus inventarios para distribuir este volumen recopilatorio a mediados de octubre. Por ahora, las casas editoriales que operan en México y el resto de los mercados hispanohablantes mantienen bajo total hermetismo la fecha de publicación oficial para las versiones traducidas al español.