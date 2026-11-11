¿Quién es La Texana, el cantante mexicano que se presentará en Coachella 2027?

La Texana es uno de los nombres que aparecen en el cartel de Coachella 2027 y que ha despertado curiosidad entre quienes todavía no conocen su música. Aunque podría parecer que se trata de una agrupación de regional mexicano, en realidad es un proyecto que ha encontrado su propio estilo al mezclar diferentes géneros musicales.

Lo interesante de este proyecto es que comenzó de una manera bastante sencilla, sin grandes estudios de grabación ni un equipo de producción detrás. Su creador empezó haciendo música desde su habitación, sin imaginar hasta dónde podría llegar con sus canciones.

IG: latexana.a

¿Quién es La Texana, el cantante mexicano que estará en Coachella 2027?

Detrás de La Texana se encuentra Josué Ramírez, un cantante, músico y productor originario de Tijuana, Baja California, quien comenzó a desarrollar su carrera musical durante la pandemia.

En 2021, cuando apenas tenía 17 años, el joven decidió aprovechar el tiempo que pasaba en casa para experimentar con la música. Con ayuda de una guitarra y una computadora comenzó a grabar sus primeras composiciones.

Desde entonces, Josué se interesó por crear canciones que reflejaran sus emociones y experiencias personales, tomando como referencia algunos de los géneros musicales que más le gustaban.

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A diferencia de otros artistas que comienzan su trayectoria formando parte de una banda, el tijuanense decidió trabajar en un proyecto propio, involucrándose en diferentes aspectos de su música.

¿Qué tipo de música hace La Texana?

Una de las características que más llaman la atención de La Texana es su sonido, pues no se limita a un solo género musical.

Sus canciones tienen una fuerte influencia del post-punk y el rock alternativo en español, pero también incorporan elementos de la música regional mexicana, especialmente del sierreño.

¿Cuáles son las canciones y discos de La Texana?

Aunque su trayectoria comenzó hace relativamente poco tiempo, el cantante mexicano ya cuenta con diferentes lanzamientos.

Uno de sus primeros trabajos fue Nunca He Sabido Amar, con el que comenzó a mostrar algunas de las características que posteriormente definirían su proyecto.

Sin embargo, uno de los momentos importantes de su carrera llegó en 2023, cuando presentó Morro, su primer EP, que incluye la canción Un Día Como Hoy.

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Dos años después, en 2025, el tijuanense estrenó La Casa Que Cae, su primer álbum, publicado bajo el sello discográfico español Sonido Muchacho.

El material está integrado por 10 canciones y entre sus temas se encuentran Terco, El Sol y Dispara.

¿Cuándo se presentará La Texana en Coachella 2027?

Después de comenzar su carrera haciendo música desde casa, Josué Ramírez se prepara para una de las presentaciones internacionales más importantes de su trayectoria.

De acuerdo con la programación anunciada para Coachella 2027, La Texana se presentará el sábado 10 y el sábado 17 de abril, es decir, durante los dos fines de semana del festival.

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El evento se realizará en el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California, y contará con artistas de diferentes géneros musicales.

Durante las jornadas en las que participará el mexicano también están programados nombres como Tame Impala, Phoebe Bridgers, Weezer, Måneskin, Robyn, Martin Garrix y Bad Gyal.

Por otra parte, entre las figuras anunciadas para esta edición se encuentran Dua Lipa, Madonna y SZA.

¿Qué días será Coachella 2027?

El festival tendrá lugar durante dos fines de semana de abril, como ocurre habitualmente con este evento.

Primer fin de semana: 9, 10 y 11 de abril de 2027.

Segundo fin de semana: 16, 17 y 18 de abril de 2027.