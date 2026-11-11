'Tienes un email', la película de Tom Hanks y Meg Ryan, tendrá un remake; esto se sabe

Tienes un email es una de las películas románticas más recordadas de los años 90, especialmente por la historia de amor que protagonizaron Tom Hanks y Meg Ryan. Aunque han pasado varios años desde su estreno, la cinta sigue siendo una de las favoritas de quienes disfrutan de este género y ahora volverá a dar de qué hablar, ya que se planea un remake.

La historia llamó la atención porque utilizó el correo electrónico como parte importante de la trama, algo que en ese momento todavía era relativamente nuevo para muchas personas.

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Confirman remake de Tienes un email

Warner Bros. prepara una nueva versión de Tienes un email, la comedia romántica que llegó a los cines en 1998 y que tuvo como protagonistas a Tom Hanks y Meg Ryan.

De acuerdo con información publicada por Deadline, el estudio ya trabaja en el desarrollo del remake, aunque todavía no ha dado a conocer cuándo comenzarán las grabaciones ni la fecha en la que podría llegar a los cines.

Para esta producción se eligió a Jason Orley como director, quien anteriormente estuvo detrás de películas como Big Time Adolescence, estrenada en 2019, y Quiero que vuelvas, de 2022.

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El cineasta también tendrá la tarea de trabajar en el guión final, tomando como base un texto escrito previamente por Deborah Kaplan y Harry Elfont. Por su parte, Original Film será la compañía encargada de la producción.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre los cambios que tendrá la historia, por lo que se desconoce si seguirá de cerca los acontecimientos de la cinta de 1998 o si presentará una versión completamente diferente.

¿Tom Hanks y Meg Ryan regresarán al remake de Tienes un email?

Tras darse a conocer que se prepara una nueva película, una de las dudas es si Tom Hanks y Meg Ryan volverán a compartir pantalla, ya que ambos actores fueron parte importante del éxito de la producción original.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que alguno de los dos participe en el remake. De hecho, Warner Bros. todavía no ha anunciado a los actores que interpretarán a los personajes principales.

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Aunque existe la posibilidad de que Hanks y Ryan aparezcan en algún papel secundario o tengan una participación especial, esto es solamente una posibilidad y no hay información oficial que indique que se encuentren involucrados en el proyecto.

Cabe recordar que Tienes un email fue la tercera película en la que ambos trabajaron juntos, después de Joe contra el volcán, de 1990, y Algo para recordar, estrenada en 1993.

Años después, los actores volvieron a coincidir en Ithaca, una película de 2015 dirigida por la propia Meg Ryan, en la que Tom Hanks tuvo una participación.

¿De qué trata Tienes un email?

La historia presenta a Kathleen Kelly, interpretada por Meg Ryan, una mujer que tiene una pequeña librería infantil y que disfruta de su trabajo. Sin embargo, su negocio comienza a enfrentar dificultades cuando una importante cadena de librerías abre una sucursal cerca.

Detrás de esta empresa se encuentra Joe Fox, personaje interpretado por Tom Hanks, quien se convierte en uno de los principales rivales comerciales de Kathleen.

Lo que ninguno de los dos sabe es que, al mismo tiempo que tienen problemas por sus negocios, mantienen conversaciones por correo electrónico utilizando identidades que no revelan quiénes son realmente.

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Conforme intercambian mensajes, comienzan a desarrollar sentimientos sin imaginar que la persona con la que hablan es precisamente alguien con quien tienen conflictos en la vida real.

La película fue dirigida por Nora Ephron y consiguió convertirse en un éxito comercial. Con un presupuesto aproximado de 65 millones de dólares, logró recaudar más de 250 millones de dólares en todo el mundo.