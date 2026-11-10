Cancelan la serie Lanterns: Skydance y DC Studios frenan la segunda temporada

La serie Lanterns finaliza su recorrido por la televisión global sin una segunda temporada confirmada en su horizonte. La revista Variety reportó el estancamiento definitivo de la producción tras la salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios. La inminente llegada de una nueva administración frena cualquier plan de renovación en las pantallas de HBO.

El veterano productor Jeremy Latcham asume el control absoluto de la franquicia de superhéroes este 1 de diciembre por órdenes directas de Skydance. La nueva mesa directiva enfrenta un escenario financiero sumamente complejo para justificar la continuidad del proyecto televisivo. Autorizar la grabación de nuevos episodios requiere aprobar un presupuesto significativamente mayor, una decisión inviable bajo su actual modelo de negocios.

John Stewart y Hal Jordan protagonizan Lanterns. Foto: DC Studios

Los analistas financieros de la industria del entretenimiento pronostican la suspensión indefinida de las operaciones del Cuerpo de Linternas Verdes en la pantalla chica. Los antiguos ejecutivos de la cadena televisiva calificaron el desempeño del programa como un simple "éxito de audiencia aceptable". Los datos duros de medición de rating contradicen rotundamente esta versión oficial frente a los inversionistas.

El declive en los niveles de audiencia

El listado semanal de Nielsen funciona como el estándar absoluto de la industria para medir el éxito real en las plataformas de streaming. La millonaria superproducción reprobó sus exámenes de popularidad en cuatro ocasiones distintas. Los primeros episodios fracasaron rotundamente en su intento de ingresar al codiciado conteo oficial del mercado estadounidense.

La directiva de HBO presumió inicialmente un alcance masivo de 9.3 millones de espectadores en su esperada semana de estreno. Los números consolidados mostraron una realidad radicalmente distinta con el paso de los días. La serie logró entrar a las listas de popularidad hasta la emisión de su cuarto capítulo, donde alcanzó tímidamente la séptima posición general.

La historia de Hal Jordan y John Stewart no convenció al público. Foto: HBO Max / DC Studios

La fuga de espectadores se aceleró drásticamente rumbo a la recta final de la conflictiva temporada. Lanterns desapareció por completo del listado de Nielsen exactamente en la semana de su gran desenlace. El programa quedó fuera del conteo incluso al contabilizar el acumulado de los días posteriores a la emisión del último episodio.

El desempeño comercial quedó muy por debajo de los números registrados por la exitosa serie El Pingüino, producción que tampoco consiguió luz verde para continuar su historia. Las listas internas de HBO Max reflejaron la misma tendencia negativa a nivel internacional. El título alcanzó el número 1 mundial el 20 de octubre, cayó al noveno puesto una semana después y abandonó el Top 10 en solo 48 horas.

Polémicas creativas y el rechazo del público

Las frías métricas de audiencia representan solo una fracción del problema monumental para DC Studios. El desarrollo narrativo del programa generó fuertes debates y un rechazo masivo por parte de los seguidores más fieles de los cómics. Las arriesgadas decisiones del equipo de guionistas acumularon severas críticas negativas durante todo el periodo de transmisión.

El sexto episodio desató la indignación total de los espectadores al revelar la muerte del legendario Hal Jordan fuera de pantalla. La trama mostró al personaje John Stewart profanando la tumba del héroe para robarle el mítico anillo de poder. Ante los feroces ataques en redes sociales, el entonces director James Gunn respondió de forma tajante: "Lo siento si no les gusta".

Póster promocional de Lanters. Foto: DC Studios

Los problemas mediáticos escalaron rápidamente con las controvertidas declaraciones públicas del equipo de escritores. Una guionista acreditada confesó al portal Collider sus agresivas discusiones creativas en la sala de redacción. La escritora argumentó repetidamente que el concepto clásico del anillo de poder resultaba intrínsecamente "sexista".

El cierre de temporada coronó a Lanterns con la peor calificación histórica en Rotten Tomatoes de todos los proyectos amparados por Gunn. La puntuación continuó su caída libre en internet mientras los estudios guardaban un absoluto silencio sobre el futuro de la marca. Informantes de Paramount declararon en septiembre pasado que los estudios aprobaron esta producción únicamente porque "la ideología woke estaba de moda".