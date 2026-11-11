Panorama de la educación 2026

El mes pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó su informe, Panorama de la educación (OECD, 2026. Education at a Glance 2026: París: OECD Publishing). El informe advierte que la escasez de docentes es un reto estructural para los sistemas educativos del mundo. La OCDE sugiere combinar mejores condiciones laborales, con planificación y formación más eficientes. Utiliza un enfoque que compara países que, a pesar de grandes diferencias económicas, sociales y políticas, tienen sistemas educativos similares.

Con base en estadísticas nacionales, el Panorama identifica desafíos generalizados, pero desiguales. 1) La escasez de docentes va más allá de las vacantes: en promedio, 9 % del profesorado de primaria y secundaria no cumplió con los requisitos nacionales de aptitud en 2024/25. 2) El relevo generacional agrava el riesgo: uno de cada cuatro docentes de secundaria tiene 55 años o más. 3) No basta con aumentar los salarios: remuneración competitiva y carga de trabajo sustentable son importantes, pero también cuentan la autonomía profesional y el reconocimiento social. Aunque 85 % del profesorado está satisfecho, sólo 22 % considera que la sociedad valora la profesión.

Las propuestas de la OCDE: 1) Mejorar el uso del personal disponible: las herramientas digitales y la IA pueden reducir las tareas administrativas y permitir que el profesorado se concentre en la enseñanza. 2) Ampliar las vías de acceso; itinerarios flexibles para profesionales que cambian de carrera, pueden reforzar la oferta docente. Ejemplo: en Australia y en los Países Bajos, más de 15 % del profesorado proviene de una segunda carrera. 3) El descenso demográfico es oportunidad, no solución automática: se prevé una caída de 9 % en la población de 5 a 14 años entre 2024 y 2033.

La OCDE propone asignar recursos a las asignaturas, escuelas y zonas más afectadas. La idea central: reforzar la profesión docente, requiere atraer y retener talento, pero también rediseñar la organización educativa para proteger la calidad y la equidad cuando haya menos docentes disponibles.

La recomendación central: reforzar la capacidad de enseñanza, sobre todo en secundaria, mejorando la planificación de plazas, jornada y distribución territorial. Las presiones se concentran en zonas rurales o desfavorecidas y en matemáticas y ciencias.

Con ayuda de la inteligencia artificial obtuve la información sobre México, pero el texto y los juicios son míos. La tesis central: persiste la brecha en los niveles de logro educativo y de equidad, junto con una mejora en los niveles de contratación de docentes. Los datos: 1) Entre adultos de 25 a 64 años, 40% tiene un nivel educativo inferior a la educación media, 31% tiene educación media y 29% tiene educación superior. 2) La proporción de adultos con nivel educativo inferior a la educación media oscila entre 32% en la Ciudad de México y 69% en Chiapas. 3) Entre los jóvenes de 18 a 24 años, 37% de los hombres y 41% de las mujeres estudiaban. Las tasas de jóvenes que no estudian ni trabajan fueron de 10% en los hombres y de 29% en las mujeres (en 2025). 4) La relación alumno-maestro en la educación primaria disminuyó de 27/1 en 2015 a 23/1 en 2024, pero se mantuvo muy por encima del promedio de la OCDE de 14/1. 5) En 2024, la escuela primaria típica tenía alrededor de 51 alumnos por grado y la escuela secundaria popular tenía 69. 6) El gasto público en educación fue cercano a 2% del PIB en 2023, por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 4.2%.

La OCDE no encontró algunos indicadores financieros de México, incluidos: datos sobre el gasto por alumno y sobre las fuentes de financiamiento. Esto es una llamada para mejorar la información que proporciona la SEP.

En resumen, los principales desafíos de México son: mejorar el financiamiento (poner fin a la austeridad republicana), reducir las disparidades regionales y de género y fortalecer la formación docente. Asuntos que a los gobiernos de la Cuatroté no les interesan.

RETAZOS

Adiós a Humberto Musacchio, un enciclopedista de talla mundial, periodista de Excélsior y un excelente amigo.