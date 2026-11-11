Bad Religion anuncia concierto en CDMX: fecha y cuándo comprar boletos para el show

Bad Religion, una de las bandas de rock más importantes, dio buenas noticias a todos sus fans en México, ya que dentro de unos meses pisarán tierras mexicanas para reunirse con sus fanáticos, quien llevan tiempo esperando un show en solitario.

Si eres fan de Bad Religion y no te quieres perder el show que darán en la Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles, entre ellos la fecha en la que ofrecerán su concierto y cuándo podrás adquirir tus boletos.

IG: badreligionband

¿Cuándo se presentará Bad Religion en México?

Bad Religion regresa a México, en esta ocasión para dar un concierto en solitario después de que en sus últimas visitas al país se presentará en festivales.

Anota la fecha porque la banda dará un concierto el 11 de marzo del 2027 y se presentarán en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

IG: hfmncrew

¿Cuándo comprar boletos para ver a Bad Religion en México?

Si eres fan de Bad Religion y no te quieres perder su próximo concierto en nuestro país, te contamos que habrá varios días en los que se pondrán a la venta los boletos.

La primera fecha será en la preventa que se realizará este 12 de noviembre a las 11:00 AM en Ticketmaster. Toma en cuenta que para tener acceso a esta preventa deberás contar con alguna tarjeta de débito o crédito Banamex.

Finalmente, el 13 de noviembre a las 11:00 AM en Ticketmaster podrás adquirir tus boletos en la venta general, en la cual se pueden comprar las entradas con cualquier tarjeta.

Hasta el momento Ticketmaster no ha compartido cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos, pero se espera que esta información se revele un día antes de que se lleve a cabo la primera venta.