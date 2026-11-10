¿Vadhir Derbez dedicó canción a Paola Dalay? La Sonora Santanera da la respuesta

La emblemática agrupación La Sonora Santanera desmintió categóricamente los rumores sobre una supuesta dedicatoria musical contra Paola Dalay. Recientes especulaciones en redes sociales señalaban que Vadhir Derbez utilizó una colaboración con la banda para enviar un duro mensaje a la pareja de su hermano, José Eduardo Derbez, a pocos meses del nacimiento de su hija.

La polémica estalló en el entorno digital tras el lanzamiento del video del clásico tema "Luces de Nueva York". Los usuarios de internet interpretaron la letra de esta canción sobre engaño y traición amorosa como una indirecta directa sobre una supuesta infidelidad dentro de la mediática familia del entretenimiento.

Vadhir Derbez está bajo investigación de la Fiscalía CDMX. Foto de FB: Vadhir Derbez

María Fernanda, vocalista principal de la legendaria orquesta de danzón, rompió el silencio frente a las cámaras del programa de televisión Ventaneando. La cantante calificó las teorías conspirativas del público como simples coincidencias de la vida y descartó cualquier intención oculta por parte del actor y cantante durante su reciente participación musical.

La intérprete explicó la línea temporal de la producción para desactivar los intensos rumores cibernéticos. El tema se grabó en vivo durante el magno concierto del 70 aniversario de la banda en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un evento masivo realizado en junio de 2025.

La logística detrás del video y la postura oficial

La publicación tardía del material audiovisual alimentó las teorías de los fanáticos en las distintas plataformas digitales. María Fernanda detalló que el videoclip permaneció en etapa de posproducción durante casi seis meses por estrictos motivos de logística interna de la agrupación, y su estreno oficial ocurrió hace apenas tres semanas.

El éxito original narra el lamento de un hombre que rescató a una mujer de la vida nocturna, solo para sufrir después su engaño y traición, temática que encendió las alarmas del público. "Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte / ya no quiero más volverte a encontrar, ni verte", dicta un fragmento del clásico tema.

Paola Dalay no ha hablado sobre los rumores. @paoladalay

La cantante reiteró la postura neutral de todos los integrantes de la banda respecto a las interpretaciones malintencionadas. Los músicos rechazaron involucrarse en los asuntos personales del famoso actor e invitaron a la audiencia a detener los ataques constantes en las redes.

Acusaciones legales y el respeto a la privacidad

El encuentro con la prensa abordó también la delicada situación legal que atraviesa actualmente el hijo de Eugenio Derbez. La Fiscalía General de la Ciudad de México emitió recientemente una orden de búsqueda en contra del histrión por severas acusaciones de abuso sexual en su contra.

Vadhir Derbez sigue estando en el centro de la polémica. Foto de IG: @vadhird

La vocalista de La Sonora Santanera mantuvo una postura diplomática y firme al evadir cualquier comentario sobre el proceso judicial. La artista enfatizó la necesidad de mostrar respeto ante las adversidades ajenas y condenó la agresividad constante que impera hoy en los espacios virtuales.

El grupo musical cerró la entrevista reafirmando su compromiso con la prudencia profesional. Los músicos aseguraron mantener siempre una distancia respetuosa frente a las crisis personales de sus colegas del medio artístico y evitaron emitir juicios de valor sobre las graves acusaciones que persiguen a su reciente colaborador.