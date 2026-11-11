Frentes Políticos / 11 de noviembre de 2026

1. Pases de abordar. La presidenta Claudia Sheinbaum prepara maletas para viajar a China del 15 al 20 de noviembre, con una agenda que combina diplomacia, comercio, medio ambiente y cooperación científica. La acompañarán Roberto Velasco, Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena y Rosaura Ruiz. En Shenzhen participará en la cumbre de el APEC, y tiene prevista una reunión con Xi Jinping. Dejó abierta la posibilidad de encontrarse con Donald Trump, si asiste. La visita ocurre en un momento clave para las relaciones comerciales y el posicionamiento internacional. Regresen con más acuerdos que fotografías. ¿Se puede?

2. Déjà vu. Con el objetivo de abrir una nueva etapa en la regeneración de la vida pública del país, el grupo parlamentario de Morena alista un paquete de iniciativas de reforma constitucional y legal enfocadas en erradicar la corrupción y la impunidad. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada guinda en San Lázaro, enfatizó la urgencia de fortalecer las instituciones de fiscalización y auditorías, y señaló que la sociedad mexicana exige medidas contundentes en todos los niveles de gobierno. ¿Ahora sí? Porque esto, la verdad, ya lo habíamos vivido.

3. Irrefutables. Claudia Sheinbaum reveló cifras para valorar la estrategia de seguridad. México pasó de 82 homicidios diarios al inicio de su administración, según la comparación presentada por el gobierno, a 43.4 en octubre de 2026. La reducción es de 47% desde su llegada y de 50% frente a octubre de 2024. También destacó una caída de 52% en el robo de vehículos con violencia y una disminución de la percepción de inseguridad, de 76.8 a 58.1%. La Presidenta reconoció el trabajo de Omar García Harfuch y del gabinete de seguridad, al que calificó de patriota. La seguridad se demuestra con resultados, y México necesita que continúen.

4. Modo avión. Karina Ruiz Ruiz encontró la manera de ausentarse del Senado sin soltar la dieta. Después de acumular inasistencias y cobrar, según versiones publicadas, alrededor de 335 mil pesos durante 72 días sin acudir al pleno, la senadora de Morena solicitó licencia del 10 de noviembre al 15 de diciembre. La fecha de regreso no pasa inadvertida: el 16 comienza el receso legislativo. Su situación migratoria en EU le impide viajar a México sin arriesgar su retorno. Pero el problema institucional es que el Senado justificó 12 ausencias, pese a que su reglamento establece un límite de seis. Leyes a modo ¿para romperlas?

5. Auditar la duda. Indira Vizcaíno salió a explicar las observaciones de la ASF por 25 mdp en recursos federales ejercidos por la Secretaría de Educación de Colima. Sostiene que representan apenas 0.29% de los más de 11 mmdp fiscalizados y asegura que serán solventadas. Entre los señalamientos figuran pagos a maestros con funciones sindicales y recursos entregados a familiares de trabajadores fallecidos. Vizcaíno, para no perder la costumbre, recurrió al pasado y acusó que la administración de Ignacio Peralta dejó 117 mdp en observaciones sin aclarar. Díganle que no está en posición de reclamar. Que transparente.