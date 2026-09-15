Nick Reiner no recibirá pena de muerte por el asesinato de Rob y Michele; ¿qué condena tendría?

El proceso contra Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, el director Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, tuvo un nuevo giro este martes 15 de septiembre. La Fiscalía del condado de Los Ángeles confirmó que no buscará la pena de muerte en su contra.

La decisión fue anunciada por Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, quien explicó que antes de tomarla se revisaron los factores agravantes y atenuantes del caso y se consultó tanto a investigadores y fiscales como a los familiares de las víctimas.

Entre las personas consultadas estuvieron los hermanos de Nick, Jake y Romy Reiner, quienes pudieron expresar su postura sobre el posible castigo dentro del proceso.

La determinación no significa que el acusado quede libre de una posible condena severa. Nick Reiner, quien cumplió 33 años el pasado 14 de septiembre, permanece detenido sin derecho a fianza y se ha declarado inocente de los cargos.

¿Qué condena podría recibir Nick Reiner?

Con la pena de muerte descartada por la Fiscalía, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional se convierte en la pena máxima que podría enfrentar si es declarado culpable de los cargos que actualmente pesan sobre él. Así lo confirmó el fiscal Hochman.

Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado relacionados con las muertes de sus padres. La acusación incluye además circunstancias especiales por tratarse de múltiples asesinatos y por el supuesto uso de la modalidad conocida en California como lying in wait, que se refiere a esperar a la víctima para cometer el crimen.

También enfrenta una acusación por el uso personal de un arma peligrosa y mortal, identificada por las autoridades como un cuchillo.

De acuerdo con la Fiscalía, Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados muertos el 14 de diciembre de 2025 en su casa de Brentwood, Los Ángeles. Nick fue arrestado ese mismo día en Exposition Park.

Nick Reiner es acusado de asesinar a sus padres, Rob y Michele Grosby

La acusación, presentada por un gran jurado y posteriormente hecha pública en agosto, sostiene los cargos contra Nick, aunque legalmente se trata de acusaciones y el acusado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

Los hermanos de Nick pidieron mantener documentos sellados

Otro punto que ha llamado la atención dentro del proceso es la petición para mantener bajo reserva parte de las transcripciones del gran jurado.

Según informó ABC News, Jake y Romy Reiner expresaron su deseo de que esos documentos permanezcan sellados debido al impacto que podría tener la publicación de detalles relacionados con la muerte de sus padres.

La audiencia previa al juicio se realiza este martes en el Centro de Justicia Penal Foltz. Debido a la cantidad de pruebas y a los procedimientos que todavía deben resolverse, el juicio no se espera para antes de 2027.

Rob Reiner y su hijo Nick MATT PETIT

Jake Reiner ya había hablado públicamente sobre la muerte de sus padres y describió el momento en que recibió la noticia como una experiencia devastadora. También recordó la relación que tenía con Rob, a quien consideraba su "héroe", y con Michele.

Rob Reiner fue uno de los directores más conocidos de Hollywood y estuvo detrás de películas como When Harry Met Sally..., Stand by Me, The Princess Bride y A Few Good Men.

Por ahora, el proceso continúa y la decisión de la Fiscalía deja claro cuál sería el máximo castigo que podría recibir Nick Reiner si finalmente es declarado culpable; cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero no la pena de muerte.