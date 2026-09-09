Pascal Nadaud y Pimpinela Escarlata revelan que sufrieron abuso sexual durante su infancia

Una de las dinámicas de La Granja VIP 2026 tomó un giro inesperadamente emotivo luego de que Pimpinela Escarlata y Pascal Nadaud revelaran que sufrieron abuso sexual durante su infancia, experiencias que, reconocieron, dejaron una huella importante en sus vidas.

Las confesiones ocurrieron durante una actividad en la que los participantes debían hablar frente a sus compañeros sobre aquellos episodios dolorosos de los que les gustaría desprenderse.

Pimpinela Escarlata fue quien primero abrió su corazón y recordó que desde aproximadamente los nueve años comenzó a vivir situaciones de discriminación y violencia debido a la forma en que se expresaba.

La figura de la lucha libre recordó que durante su infancia llegó a recibir agresiones, como personas que le arrojaban piedras, y posteriormente reveló que también fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

“Por todo lo que sufrí desde los nueve años, de que me discriminaban, me aventaban piedras y el abuso que tuve de chiquillo”, expresó Pimpinela durante la dinámica.

El participante explicó que durante años ha cargado con esas experiencias y agregó que, antes de ingresar a La Granja VIP, recibió acompañamiento psicológico, proceso que le ha permitido comenzar a trabajar algunos de los episodios que marcaron su niñez.

Pascal Nadaud revela que también sufrió abuso cuando era niño

Después de escuchar el testimonio de Pimpinela, Pascal Nadaud tomó la palabra y reveló ante sus compañeros que había pasado por una situación similar durante su infancia.

Sin embargo, el exparticipante de Exatlón México sorprendió al asegurar que, a diferencia de la intención original de la dinámica, él no quería “arrancar” ese episodio de su historia.

“Yo pasé por lo mismo de niño. Y creo que es lo peor”, expresó visiblemente conmovido.

Pascal explicó que, aunque lo ocurrido continúa siendo doloroso, actualmente intenta mirar esas experiencias como parte de su historia sin permitir que determinen la persona que es en el presente.

Para el atleta, el mensaje que quería dejar a sus compañeros era que haber atravesado momentos traumáticos durante la infancia no obliga a una persona a repetir conductas dañinas ni determina lo que puede hacer con su vida.

“Hoy decido ser buena persona, compartir, amar, reír. Y claro que me duele, pero es parte de mi historia”, expresó durante la actividad.

Pascal ya había hablado públicamente sobre el abuso que sufrió

Esta no es la primera ocasión en que Pascal Nadaud habla públicamente sobre lo que ocurrió durante su infancia.

En marzo de 2021, después de una de sus participaciones en Exatlón México, el deportista reveló en una entrevista con Ventaneando que sufrió abuso sexual durante aproximadamente cuatro años, entre los seis y los 10 años de edad.

En aquella ocasión señaló que los hechos ocurrieron mientras vivía con sus abuelos maternos en Manzanillo, Colima, después de la separación de sus padres. Identificó al agresor como el esposo de su abuela materna y contó que hablar del tema con su familia también resultó complicado, pues inicialmente algunas personas dudaron de lo que había vivido.

Pascal también ha explicado que encontró en el deporte una manera de afrontar algunos de los episodios difíciles de su infancia y que hablar públicamente de ellos ha formado parte de su proceso personal.