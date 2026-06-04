Paola Durante llora al enterarse que un documental revelará quién mató a Paco Stanley

Paola Durante rompió en llanto al enterarse que un nuevo documental revelará quién mató al conductor Paco Stanley.

Tras el asesinato de Paco Stanley el 7 de junio de 1999, Paola Durante fue señalada por las autoridades como una de las presuntas involucradas. Fue detenida junto con otras personas relacionadas con el entorno del conductor, entre ellas Mario Bezares.

Pasó alrededor de un año y medio en prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso judicial. Finalmente recuperó su libertad al no acreditarse su responsabilidad en el crimen. Desde entonces ha sostenido públicamente que fue acusada injustamente.

Ahora, con el anuncio del documental titulado “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley”, la exedecán se mostró conmocionada.

Paola Durante llora por nuevo documental sobre Paco Stanley

Nuevo documental sobre el asesinato de Paco Stanley. Especial

En un enlace en vivo con el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, Paola Durante confesó haber llorado mucho porque la verdad sobre quién mató al famoso conductor es algo que quiere escuchar.

Tengo muchas emociones. He llorado mucho, pero ya no de tristeza, sino de emoción, de felicidad, porque es algo que no solo mi familia y mi mamá querían escuchar, sino yo también. Estoy en shock”, confesó.

La modelo aseveró que esta investigación que saldrá a la luz es una oportunidad para limpiar su nombre después de años de estigmatización.

Por fin se va a hacer justicia. Estoy feliz, estoy agradecida con Dios, con la vida, con mi madre, porque mi mamá luchó por el día de hoy”, expresó.

Asimismo, recordó que su madre murió preocupada por su situación y persecución mediática, además de los rechazos laborales y el señalamiento público que enfrentó por las acusaciones que nunca fueron comprobadas.

Incluso hace un mes que tuve una mánager, me dijo: ‘Tu arte no se vende porque eres una asesina’. Y se sentía horrible”.

Por ello, dijo que si el documental revela a un responsable del asesinato de Stanley, será un alivio.

En tanto, al ser cuestionada sobre el perdón, Durante sostuvo:

No sé, tengo que hablar con ellos. Quiero que me lo digan de frente y quiero que me digan por qué lo hicieron, por qué lo ocultaron por tanto tiempo sabiendo que yo tenía veinticuatro años, una niña de cinco años y una madre en la lucha que se murió en esa lucha”.

Y agregó:

Estoy muy contenta de regresar a ser la rubia y aparte que todo México sepa de verdad que yo no fui, que soy inocente, que cometieron una gran injusticia conmigo y con mi familia”.

¿Quién mató a Paco Stanley?

El documental “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” promete revelar quién mató al famoso conductor.

El proyecto que recientemente fue presentado por Juan Carlos Uribe, propietario de la plataforma Reellee TV, junto con la periodista Arleth Garibay, presentará testimonios inéditos que podrían deslindar a los señalados históricos y apuntarían a un presunto responsable directo.

En este material se exhibirán nombres, motivos y detalles de la ejecución ocurrida hace veintisiete años, mientras familiares y protagonistas esperan el esclarecimiento definitivo.

Asesinato de Paco Stanley. Fotógrafo Especial / Cuartoscuro

Según lo revelado, el documental hará cuatro revelaciones:

El nombre de quien habría dado la orden de asesinar a Stanley

La razón detrás del crimen

La identidad del sicario que disparó

La confirmación, por parte de nuevos testigos, de la inocencia de Mario Bezares y Paola Durante

Sobre el estreno, sus responsables informaron que aún no hay una fecha definitiva para su lanzamiento.