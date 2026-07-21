"País más racista": Samuel L. Jackson desata furia en redes tras compartir mensaje contra Argentina

Samuel L. Jackson se convirtió en uno de los nombres más mencionados en redes sociales por una historia que compartió en Instagram relacionada con la selección argentina.

El actor republicó una imagen con un mensaje dirigido a la comunidad afrodescendiente que cuestionaba el apoyo al combinado argentino. La publicación comenzó a circular rápidamente fuera de Instagram y generó una fuerte discusión entre usuarios, quienes reaccionaron tanto al contenido del mensaje como a la decisión del actor de compartirlo.

¿Qué compartió Samuel L. Jackson sobre Argentina?

La publicación apareció en las historias de Instagram del actor pocas horas después de la final del Mundial.

Se trataba de una imagen difundida por la organización SEC Black Alumni Network, en la que se invitaba a la comunidad afrodescendiente a no apoyar a la selección argentina. El mensaje incluía afirmaciones sobre el historial de racismo del país y estaba acompañado por un montaje del personaje Stephen, interpretado por Jackson en la película Django Unchained, vistiendo la camiseta albiceleste.

"A la comunidad negra. Por favor, no apoyen ni alienten a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no es que el más racista", se puede leer en la fotografía.

La referencia llamó la atención porque Stephen es uno de los personajes principales de la cinta de Quentin Tarantino y forma parte de la historia ambientada en la época de la esclavitud en Estados Unidos.

Aunque el actor no añadió un comentario propio a la publicación, el hecho de compartirla fue suficiente para que comenzara a difundirse en otras plataformas.

Samuel L. Jackson compartió una historia de Instagram sobre Argentina tras la final del Mundial 2026, una publicación que generó miles de reacciones en redes sociales. Captura de Pantalla

Las redes sociales respondieron al mensaje de Samuel L. Jackson

Las capturas de pantalla de la historia no tardaron en llegar a X, Facebook y otras redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre el contenido.

Una parte de los comentarios cuestionó que la publicación hiciera una generalización sobre todo un país. Otros usuarios consideraron que el mensaje podía alimentar prejuicios y criticaron que una figura con la visibilidad de Samuel L. Jackson difundiera ese tipo de contenido.

También hubo personas que recordaron distintos episodios relacionados con la discriminación racial en Estados Unidos y señalaron que ese contexto también debía formar parte de la conversación.

Aunque algunos usuarios respaldaron la publicación compartida por el actor, gran parte de las respuestas se concentró en expresar desacuerdo con el mensaje y pedir una explicación sobre por qué decidió difundirlo.

El actor de Avengers, Samuel L. Jackson, quedó en el centro de la conversación después de difundir un mensaje relacionado con la selección de Argentina. IG samuelljackson

Samuel L. Jackson mantiene silencio

A pesar del alcance que tuvo la publicación, el actor no ha realizado nuevas declaraciones.

Hasta el momento, Samuel L. Jackson no ha explicado si la imagen refleja una postura personal ni ha respondido a los comentarios que aparecieron en sus perfiles oficiales después de la final del Mundial.

La ausencia de una aclaración ha hecho que las capturas de la historia continúen circulando en redes sociales, donde el tema sigue generando opiniones divididas.

La publicación de Samuel L. Jackson sobre Argentina comenzó a circular fuera de Instagram y abrió un debate entre usuarios tras la final del Mundial 2026. IG samuelljackson

¿Quién es Samuel L. Jackson?

Samuel L. Jackson es uno de los actores con mayor trayectoria dentro de la industria cinematográfica.

Su carrera incluye películas como Pulp Fiction, Django Unchained, Jurassic Park, Star Wars y el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpreta a Nick Fury. Gracias a esa trayectoria también mantiene una presencia importante en redes sociales, donde suele compartir opiniones y publicaciones relacionadas con temas de actualidad.