Feria de Huamantla 2026: fechas y precio de boletos para ver a Nodal, Juanes y más artistas

La Feria de Huamantla 2026 ya tiene lista la cartelera de artistas que ofrecerán conciertos durante agosto. Ricardo Montaner, Christian Nodal, Juanes, José Madero y Los Ángeles Azules son algunos de los invitados que llegarán a Tlaxcala como parte de esta celebración.

Durante varias semanas, el público podrá disfrutar de propuestas de música regional mexicana, pop, rock y cumbia. Los precios de los boletos dependerán del cantante o agrupación, así como de la zona elegida dentro del recinto.

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¿Qué artistas estarán en la Feria de Huamantla 2026?

La Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026 contará con espectáculos dirigidos a diferentes públicos. La mayoría de los conciertos se realizará en el Foro Latido Huamantla.

Entre las presentaciones más esperadas se encuentran las de Christian Nodal, Gabito Ballesteros, Juanes, Luis Ángel "El Flaco", José Madero y Los Ángeles Azules.

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Esta es la cartelera anunciada para agosto:

1 de agosto: Ricardo Montaner

2 de agosto: Christian Nodal

7 de agosto: Grupo Liberación

8 de agosto: Gabito Ballesteros

15 de agosto: Juanes

15 de agosto: Tren a Marte

16 de agosto: Duelo

21 de agosto: Luis Ángel "El Flaco"

22 de agosto: El Mimoso

23 de agosto: artista sorpresa

28 de agosto: José Madero

29 de agosto: Los Ángeles Azules

30 de agosto: Festival de la Niñez

¿Cuánto cuestan los boletos para la Feria de Huamantla 2026?

Quienes deseen asistir a los conciertos encontrarán entradas con distintos precios. El costo dependerá del espectáculo y de la ubicación seleccionada.

Estos son los precios aproximados anunciados:

Gradas izquierda y derecha: de 200 a 250 pesos

Zona general: 250 pesos

Zona VIP: 800 pesos

Zona Platinum: de mil a mil 200 pesos

Los boletos ya se encuentran disponibles por medio de la página oficial de la Feria de Huamantla. Antes de realizar la compra, se recomienda revisar el mapa del recinto y confirmar el precio correspondiente a cada artista.

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¿Cuándo se realizará la Feria de Huamantla 2026?

Las actividades comenzarán el 31 de julio y terminarán el 31 de agosto. De esta manera, las familias de Tlaxcala y los turistas tendrán un mes completo para asistir a los conciertos y demás eventos preparados para esta edición.

Además de su oferta musical, la celebración se realiza en honor a la Virgen de la Caridad. Su programa reúne actividades religiosas, culturales, artísticas y tradicionales que cada año atraen a visitantes de México y otros países.