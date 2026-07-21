Yanet García, Martha Higareda y Lewis Howes: así surgió el supuesto triángulo amoroso

Yanet García mantuvo una relación con Lewis Howes antes de que el exjugador de futbol americano comenzara su historia de amor con Martha Higareda. La cercanía entre estas tres figuras provocó rumores sobre un supuesto triángulo amoroso, especialmente después de que la influencer publicara varios mensajes que fueron interpretados como indirectas.

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¿Cómo fue el romance de Yanet García y Lewis Howes?

Durante 2019, la llamada “Chica del clima” confirmó que tenía una relación con Lewis Howes, quien también es conocido por su trabajo como conferencista y motivador. A partir de ese momento, ambos comenzaron a mostrar algunos detalles de su noviazgo en redes sociales.

Por medio de fotografías y videos, Yanet y Lewis compartieron viajes, momentos románticos y mensajes en los que se apoyaban mutuamente. Su relación parecía estable; sin embargo, llegó a su fin aproximadamente dos años después.

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Fue en junio de 2021 cuando la influencer dio a conocer que nuevamente estaba soltera. Aunque no reveló todos los detalles de la separación, se mencionó que la distancia y los diferentes proyectos personales pudieron influir en su decisión de terminar.

¿Cuándo comenzó la relación de Martha Higareda y Lewis Howes?

Semanas después de que se conociera la ruptura, Lewis Howes fue relacionado sentimentalmente con Martha Higareda. Las especulaciones aumentaron cuando aparecieron imágenes de ellos juntos, entre ellas un paseo en globo aerostático en California.

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En un principio, la actriz y el estadounidense evitaron hablar abiertamente de su relación. Tiempo después, Martha presentó oficialmente a Lewis como su pareja durante una cena en la que también estuvieron Omar Chaparro y Yordi Rosado.

Al ser cuestionada por los medios sobre su nueva relación, Higareda habló de sus sentimientos por Howes y declaró:

“Estoy feliz, me siento muy enamorada”.

¿Por qué se habló de un supuesto triángulo amoroso?

Las versiones sobre un posible triángulo entre Yanet García, Martha Higareda y Lewis Howes tomaron fuerza en marzo de 2022. En aquel momento, Yanet compartió publicaciones que algunos usuarios consideraron una señal de que la nueva relación de su ex pudo comenzar cuando todavía estaban juntos.

Yanet García, la chica del clima. Especial

A través de sus redes sociales, García escribió una frase que despertó sospechas sobre una presunta infidelidad.

“La verdad siempre sale a la luz”.

Ante las especulaciones, Martha publicó un mensaje romántico dedicado a Lewis Howes y defendió la relación que habían construido. No obstante, evitó mencionar directamente a Yanet o responder de manera clara a sus señalamientos.

Martha Higareda y Lewis Howes llegaron al altar

Con el paso del tiempo, el noviazgo de Martha y Lewis continuó avanzando. En febrero de 2025, la pareja celebró su boda en México durante una ceremonia exclusiva acompañada por familiares, amigos y personalidades del espectáculo.

Foto: marthahigareda

Mientras se realizaba el enlace matrimonial, Yanet publicó varias fotografías suyas en redes sociales. La coincidencia provocó comentarios sobre cómo se sentía al saber que su expareja se estaba casando.

Más adelante, la influencer negó que estuviera devastada por la boda y aseguró ante la prensa que se encontraba concentrada en sus propios planes.

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El embarazo de Martha Higareda reavivó las especulaciones

Tras darse a conocer el embarazo de Martha Higareda, una nueva publicación de Yanet volvió a llamar la atención. Debido al tono del mensaje, algunos seguidores pensaron que podía tratarse de otra indirecta relacionada con Lewis y la nueva vida que formó junto a la actriz.

Pese a las interpretaciones que surgieron en redes, García sostuvo que esa historia ya era parte del pasado. También señaló que su bienestar y sus proyectos eran sus principales prioridades.

Foto: Captura de video

Por su parte, Martha ha defendido en distintas ocasiones su romance con Lewis Howes frente a los comentarios y rumores.