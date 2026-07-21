Lupita Nyong'o presume sus raíces mexicanas en el Mundial 2026 en medio del debate

La presencia de Lupita Nyong'o en la gran final de la Copa del Mundo 2026 llamó la atención de varios presentes a su alrededor, no solo por el partido entre España y Argentina sino también por el éxito que está rodeando a la película “La Odisea” donde ella es parte del elenco.

Ahora, la actriz ha reafirmado su unión con México luego de que presumió en redes sociales con orgullo el uso del jersey de la Selección Mexicana mientras asistía en Nueva York/Nueva Jersey al estadio para presenciar la final donde España se impuso 1-0.

Lupita Nyong'o, ganadora del Oscar, acudió al escenario con la playera con el dorsal número cinco y su apellido. A su lado estaba el comediante Trevor Noah.

Los comentarios en redes sociales han sido positivos para la actriz que siempre ha destacado su pasado en México.

La polémica por la película La Odisea

A la par de su destacada aparición en el evento deportivo, la estrella hollywoodense también ha estado en el centro de las redes sociales por su participación en La Odisea, la producción de Christopher Nolan y que se ha vuelto un fenómeno en cines, no solo por la historia sino también por la calidad de la grabación y la capacidad de explotar el formato IMAX.

Lupita Nyong'o caracteriza al personaje de Helena de Troya, pero el debate no se ha abierto por su actuación sino por un tema racial donde algunas figuras como Elon Musk ha cuestionado la elección del reparto de Nolan señalando que no ha sido fiel a la historia original de la literatura griega.

Ante los múltiples señalamientos y el descontento de un sector de la audiencia, Nyong'o prefirió evitar la confrontación directa y respaldó con firmeza la visión creativa del director.

Sin importar estas críticas, la cinta de Nolan logró 264 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana en los cines, una cifra que ya superó el presupuesto de 250 millones que costó la producción.