Padre de Gaspi cree que muerte del influencer no fue un accidente: "Para mí fue un atentado"

Gaspi sigue siendo tema de conversación tras la tragedia aérea que terminó con su vida en Brasil junto a Oliver Tree. A pocos días del choque de dos helicópteros cerca de Río de Janeiro, Ricardo Prim, padre del creador de contenido argentino, expresó que no está convencido de que lo ocurrido haya sido un accidente y aseguró que, desde su punto de vista, podría tratarse de un atentado.

El fallecimiento del influencer, ocurrido el pasado 14 de junio, conmocionó a miles de seguidores dentro y fuera de Argentina. En el accidente también murieron el cantante estadounidense Oliver Tree, dos productores musicales y los dos pilotos que viajaban en las aeronaves involucradas.

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Padre de Gaspi cree que hubo algo más detrás de la tragedia

Desde Puerto Madryn, donde administra una librería, Ricardo Prim compartió el dolor que enfrenta tras perder a su hijo. Durante una entrevista con Clarín contó que numerosas personas han acudido a mostrarle su apoyo desde que se conoció la noticia.

"Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abraza él".

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Además de recordar a Gaspi, el hombre explicó que ha recibido información relacionada con el caso y diversos comentarios que lo llevaron a desconfiar de la versión que apunta a un accidente aéreo.

"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado".

Las palabras del padre del influencer rápidamente se difundieron en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la posibilidad planteada por él. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad brasileña ha informado sobre evidencias que respalden la teoría de un ataque deliberado.

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También desmintió rumores sobre Gaspi

Aprovechando la entrevista, Ricardo Prim respondió a algunas versiones que comenzaron a circular en internet tras la muerte de su hijo. Entre ellas, negó las especulaciones relacionadas con el consumo de drogas.

"Hay mucha gente rota, ignorante y mala persona, hay mucho tarado que habla mal de él. Nunca se drogó, sí tomaba alcohol, fumaba, pero me consta que nunca se drogó".

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La investigación continúa en Brasil

Por ahora, las autoridades brasileñas siguen recopilando información para esclarecer qué provocó el choque entre los helicópteros.

Aunque el padre de Gaspi sostiene que no cree en la versión de un accidente, las investigaciones oficiales aún no han concluido y no se han dado a conocer indicios que confirmen la existencia de un atentado.