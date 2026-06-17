Maná en la Minerva: ¿a qué hora será su concierto GRATUITO?

Maná será el encargado de encender el ambiente mundialista en Guadalajara con un concierto gratuito que reunirá a miles de personas en la Glorieta de La Minerva, uno de los sitios más representativos de la ciudad.

La presentación forma parte de las actividades organizadas en Jalisco para celebrar el Mundial 2026 y recibir a los aficionados que llegarán para presenciar los partidos programados en la entidad. El espectáculo se llevará a cabo un día antes del encuentro entre la Selección Mexicana y Corea del Sur.

Maná prende en el Estadio Ciudad de México. Especial

Aunque la participación de la banda tapatía fue anunciada desde finales de 2025 por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recientemente se dio a conocer el horario oficial del evento, uno de los datos más esperados por quienes planean asistir.

¿A qué hora empieza el concierto de Maná en La Minerva?

Los seguidores de la agrupación podrán disfrutar de este espectáculo el miércoles 17 de junio. El concierto comenzará a las 21:00 horas en la Glorieta de La Minerva y la entrada será completamente gratuita.

Maná

Gracias a este evento, tanto habitantes de Guadalajara como visitantes nacionales e internacionales tendrán la oportunidad de cantar algunos de los mayores éxitos de la banda antes de uno de los partidos más importantes para la afición mexicana durante la fase de grupos.

Cabe recordar que Maná también formó parte de las celebraciones relacionadas con el Mundial 2026 al participar en actividades de inauguración realizadas en la Ciudad de México.

Más conciertos gratuitos durante el Mundial en Guadalajara

Además del concierto de Maná, las autoridades prepararon una cartelera musical para acompañar las semanas mundialistas en Guadalajara.

Entre los artistas y agrupaciones que ya cuentan con fecha confirmada se encuentran Alejandro Fernández, Plácido Domingo, Piso 21, Aterciopelados y El Yaki, quienes se presentarán en distintos recintos de la ciudad.

Por otro lado, la posible participación de Juanes todavía se encuentra pendiente de confirmación. En contraste, se informó que Carlos Santana ya no formará parte de estas actividades debido a cuestiones relacionadas con su estado de salud.

La agenda musical contempla también más presentaciones en el Auditorio Benito Juárez, recinto que habitualmente alberga las tradicionales Fiestas de Octubre y que será uno de los puntos clave de entretenimiento durante el Mundial 2026.