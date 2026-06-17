El dato de Sergio Corona que se volvió viral: ¿cuántos Mundiales ha vivido el actor mexicano?

El nombre del actor Sergio Corona está en tendencia luego de que filtró un dato sobre él que tiene que ver con los Mundiales y, con lo cual, ya rompió un récord que dejó sorprendidos a los aficionados del futbol.

De entrada, Sergio Corona es uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento en México. Con una carrera que supera las siete décadas, el actor, comediante y bailarín ha sido testigo de distintas etapas de la televisión, el cine y el teatro en México, consolidándose como una figura entrañable para varias generaciones de espectadores.

De hecho, esa misma trayectoria es lo que lo pone hoy en tendencia y no precisamente por algún proyecto nuevo, sino por un dato relevante en medio de la fiebre por el Mundial 2026.

¿Cuántos Mundiales ha vivido el actor Sergio Corona?

Sergio Corona, actor mexicano. Francisco Rodríguez

El nombre de Sergio Corona comenzó a ser buscado luego de que la cuenta indie505 viralizó que el actor mexicano ha vivido los 23 mundiales que se han disputado, un dato que sin duda lo convierte en un referente en la historia del futbol.

Desde Uruguay 1930 hasta 2026, Sergio Corona ha sido testigo de cada Copa del Mundo, con las leyendas más grandes del futbol y de la evolución del torneo.

Su recorrido mundialista ha sido así:

Uruguay 1930 — 1 año

Italia 1934 — 5 años

Francia 1938 — 9 años

Brasil 1950 — 21 años

Suiza 1954 — 25 años

Suecia 1958 — 29 años

Chile 1962 — 33 años

Inglaterra 1966 — 37 años

México 1970 — 41 años

Alemania Federal 1974 — 45 años

Argentina 1978 — 49 años

España 1982 — 53 años

México 1986 — 57 años

Italia 1990 — 61 años

Estados Unidos 1994 — 65 años

Francia 1998 — 69 años

Corea del Sur y Japón 2002 — 73 años

Alemania 2006 — 77 años

Sudáfrica 2010 — 81 años

Brasil 2014 — 85 años

Rusia 2018 — 89 años

Qatar 2022 — 93 años

Mundial 2026 — 97 años

A sus 97 años, el actor mexicano continúa siendo una figura admirada y ahora suma esta curiosidad mundialista a su extensa trayectoria.

Ícono en México

Sergio Corona, actor mexicano. Moisés Pablo Nava

Nacido el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, Corona comenzó en el mundo artístico como bailarín de ballet y danza de salón. En su juventud formó parte del Ballet Chapultepec, con el que llegó a presentarse en Cuba, y posteriormente incursionó en el cine durante la llamada Época de Oro del cine mexicano, compartiendo pantalla con figuras como Pedro Infante y Joaquín Pardavé.

Su popularidad creció especialmente en televisión. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la serie Hogar, dulce hogar, donde se convirtió en un rostro querido por el público. También fue recordado por interpretar durante años a Don Julio Regalado en comerciales de Comercial Mexicana, un personaje que quedó en la cultura popular mexicana.

Para nuevas generaciones, su papel más reconocido es probablemente el de Don Tomás León en la serie Como dice el dicho, producción en la que participó desde 2011 hasta 2024. Su personaje, dueño de una cafetería donde se desarrollaban las historias, lo convirtió nuevamente en una presencia habitual de la televisión mexicana.

Además de actuar, Sergio Corona también ha incursionado en la música, la composición y el teatro. En 2024 publicó sus memorias bajo el título Te invito a mi camerino y recibió un homenaje en el Senado de México por su extensa trayectoria artística.

Uno de los aspectos que más sorprenden de la carrera de Sergio Corona es su permanencia en los escenarios durante más de siete décadas. Desde sus inicios en la década de 1940, el actor ha acompañado la evolución del entretenimiento mexicano y se mantiene como uno de los artistas con mayor trayectoria en activo del país.