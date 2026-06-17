A pocos días de la muerte de Gaspi, el creador de contenido argentino que falleció en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, su familia tuvo que salir públicamente a aclarar una situación que comenzó a multiplicarse en redes sociales.

Mientras avanzan los trámites para trasladar sus restos a Argentina, empezaron a circular publicaciones que solicitaban dinero supuestamente para ayudar a cubrir los gastos de la repatriación. Ante ello, los familiares del influencer emitieron un comunicado para advertir que no existe ninguna colecta oficial y que cualquier pedido económico realizado en su nombre debe considerarse falso.

El mensaje fue compartido por Coscu, uno de los creadores de contenido más reconocidos de Argentina y una figura cercana al entorno digital donde Gaspi desarrolló gran parte de su carrera.

El padre del youtuber habló sobre la muerte de Gaspi Especial

¿Por qué la familia de Gaspi tuvo que salir a aclarar la situación?

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, miles de seguidores comenzaron a expresar su apoyo a través de redes sociales.

Muchos usuarios compartieron mensajes de despedida, recuerdos de sus videos y publicaciones en las que manifestaban su intención de ayudar a la familia durante este momento.

Sin embargo, en medio de esa ola de solidaridad aparecieron personas que comenzaron a difundir supuestas campañas para recaudar dinero utilizando el nombre de Gaspi.

A través del comunicado difundido en redes, los familiares aclararon que no han autorizado ninguna colecta ni campaña de recaudación. Además, pidieron a la comunidad no realizar depósitos o transferencias a cuentas desconocidas que aseguren estar reuniendo fondos para el traslado del creador.

La preocupación principal es evitar que seguidores que buscan ayudar de buena fe terminen siendo víctimas de un engaño.

¿Están pidiendo dinero por Gaspi? Su familia responde a los rumores Captura de Pantalla

¿La familia está pidiendo dinero para repatriar al creador?

De acuerdo con la información compartida por los familiares, los gastos relacionados con el proceso ya fueron cubiertos gracias al apoyo privado recibido durante los últimos días.

Por esa razón, actualmente no existe ninguna necesidad de recaudar dinero de forma pública.

La familia aprovechó el mismo mensaje para agradecer las muestras de cariño que han recibido desde distintos puntos de Argentina y de otros países.

Según explicaron, muchas personas se acercaron con una intención genuina de colaborar, algo que valoraron profundamente en medio del duelo que atraviesan.

Sin embargo, insistieron en que cualquier publicación que solicite dinero utilizando el nombre de Gaspi no forma parte de ninguna iniciativa autorizada por ellos.

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¿Qué se sabe sobre el regreso de Gaspi a Argentina?

Además de la aclaración sobre las falsas colectas, el comunicado también incluyó novedades sobre la repatriación.

Según informó el entorno del creador de contenido, el cuerpo ya fue identificado formalmente en Brasil y los procedimientos necesarios para autorizar su traslado avanzaron de manera favorable.

En un primer momento existía incertidumbre sobre cuánto tiempo podría demorar el proceso debido a los requisitos legales que suelen aplicarse cuando una persona fallece en otro país.

Las investigaciones relacionadas con el accidente, los certificados sanitarios, los permisos judiciales y la documentación necesaria para el transporte internacional suelen extender estos procedimientos durante varios días.

Sin embargo, las últimas actualizaciones apuntan a que los tiempos podrían ser más breves de lo previsto inicialmente.

Esto permitiría que sus restos regresen a Argentina en los próximos días para que familiares y seres queridos puedan despedirse de él en su país natal.