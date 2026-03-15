Oscar 2026: Paul Thomas Anderson gana Mejor Director por 'Una batalla tras otra'

Paul Thomas Anderson ganó el Oscar a Mejor Dirección en la 98.ª edición de los Premios de la Academia por su trabajo en 'Una batalla tras otra'.

El anuncio se realizó durante la ceremonia celebrada el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció al cineasta por la dirección de la película.

Con este triunfo, Anderson consolidó una temporada de premios marcada por varios reconocimientos a su trabajo, después de haber obtenido previamente galardones clave en ceremonias como los BAFTA y los premios del Directors Guild of America (DGA). La categoría reunió a cinco directores con producciones destacadas del año.

La categoría de dirección es considerada uno de los principales galardones dentro de los Premios de la Academia, ya que distingue la visión creativa responsable de coordinar los elementos narrativos, visuales y técnicos de una producción cinematográfica.

El cineasta fue reconocido tras una temporada marcada por premios como el BAFTA, el Globo de Oro y el DGA. (Foto: Reuters)

Trayectoria de Paul Thomas Anderson en el cine

Paul Thomas Anderson ha desarrollado una carrera ampliamente reconocida por la crítica y la industria cinematográfica. Su filmografía incluye producciones que han sido presentadas en festivales internacionales y nominadas en distintas categorías de los Premios Oscar.

Entre sus películas más conocidas se encuentran Boogie Nights (1997), Magnolia (1999), There Will Be Blood (2007), The Master (2012), Phantom Thread (2017) y Licorice Pizza (2021).

Estos títulos han destacado por su estilo narrativo, la construcción de personajes y la propuesta visual del director, elementos que han contribuido a posicionarlo como una figura relevante dentro del cine contemporáneo.

Una batalla tras otra llegó a los Premios Oscar como una de las producciones favoritas del año. Especial

Los premios que ganó 'Una batalla tras otra' en la temporada

Durante la temporada de premios, 'Una batalla tras otra' obtuvo varios reconocimientos que la posicionaron como una de las producciones más destacadas del año. Paul Thomas Anderson ganó el Globo de Oro a Mejor Director y el Globo de Oro a Mejor Guion por la película.

El cineasta también fue reconocido con el Premio BAFTA a Mejor Director, uno de los galardones más importantes del cine británico. Este reconocimiento reforzó la presencia de la película en la temporada previa a los Premios Oscar.

La producción también fue premiada en los Critics' Choice Movie Awards y fue incluida en la lista AFI Movies of the Year, reconocimiento otorgado por el American Film Institute a las producciones más destacadas del año.

Además, Anderson obtuvo el Premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) por su trabajo en la película.

Históricamente, una gran parte de los ganadores del DGA han terminado obteniendo el Oscar a Mejor Director en la misma temporada. Por ello, el triunfo de Anderson en ese galardón fortaleció las expectativas en torno a su posible victoria en la Academia.

Sinners perdió en la categoría de Mejor Director en los Oscar 2026, donde Ryan Coogler estaba nominado por su trabajo en la película. Especial

Los nominados a Mejor Director en los Oscar 2026

La categoría de Mejor Director en los Oscar 2026 reunió a cinco cineastas con propuestas distintas dentro del panorama cinematográfico. Además de Paul Thomas Anderson, también estuvieron nominados Ryan Coogler, Chloé Zhao, Josh Safdie y Joachim Trier.

Ryan Coogler fue reconocido por su trabajo en 'Sinners', una producción que acumuló 16 nominaciones a lo largo de la temporada de premios.

Chloé Zhao, ganadora del Oscar en ediciones anteriores, fue nominada por 'Hamnet', una adaptación cinematográfica inspirada en la novela homónima que explora la historia de la familia de William Shakespeare.

También figuró entre los nominados Josh Safdie por 'Marty Supreme', mientras que el director noruego Joachim Trier compitió en la categoría por 'Sentimental Value'.