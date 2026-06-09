Prime Video presentó el primer tráiler oficial de Elle, una nueva serie que funcionará como precuela de la popular franquicia protagonizada por Reese Witherspoon.

Además del adelanto, la plataforma confirmó que los ocho episodios de la primera temporada llegarán en julio.

¡El origen de Elle Woods! Todo lo que revela el tráiler de Elle en Prime Video Prime Video

¿Qué revela el tráiler de Elle?

La historia se desarrolla en 1995 y sigue a Elle Woods durante sus años de secundaria.

A diferencia de las películas, donde el personaje ya estaba enfocado en ingresar a Harvard y demostrar su talento académico, la serie mostrará una versión mucho más joven que todavía está descubriendo quién quiere ser.

Según el adelanto presentado por Prime Video, Elle deberá enfrentar amistades complicadas, conflictos escolares, primeras experiencias amorosas y momentos que poco a poco irán definiendo su personalidad.

Tras mudarse a Seattle, Elle descubre que su estilo, actitud y forma de ver la vida son muy diferentes a las de muchos de sus compañeros. Mientras intenta adaptarse a su nuevo entorno, también aprenderá a confiar en sí misma sin perder aquello que la hace diferente.

La serie mantendrá el tono ligero y optimista que convirtió a Legalmente Rubia en una de las comedias más queridas de los años 2000, pero trasladando la historia a una etapa completamente distinta de la vida del personaje.

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¿Quién interpretará a Elle Woods?

Uno de los mayores retos de la producción era encontrar a una actriz capaz de interpretar una versión joven de Elle Woods.

La elegida fue Lexi Minetree, quien asumirá el papel principal en esta nueva etapa de la franquicia.

La actriz obtuvo el personaje después de un proceso de selección que reunió miles de audiciones. Para convencer al equipo creativo, recreó una de las escenas más recordadas de la película original: el video de admisión a Harvard que aparece en Legalmente Rubia.

Aunque se trata de una versión más joven del personaje, la intención de la serie es conservar la esencia que hizo popular a Elle Woods desde su primera aparición en cine.

El tráiler deja ver algunos de los elementos más reconocibles del personaje, como su energía, optimismo y determinación para seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperaba.

¡El origen de Elle Woods! Todo lo que revela el tráiler de Elle en Prime Video Captura de pantalla

Reese Witherspoon sigue siendo parte de la historia

Aunque Reese Witherspoon no regresará para interpretar a Elle Woods, sigue teniendo un papel importante dentro del proyecto.

La actriz participa como productora ejecutiva y estuvo involucrada en el desarrollo de la serie desde sus primeras etapas.

De acuerdo con declaraciones previas, la idea surgió porque siempre tuvo curiosidad por conocer cómo era Elle antes de los acontecimientos de las películas.

Por esa razón, la nueva producción se enfoca en una etapa completamente diferente a la que el público ya conoce.

Para los seguidores de la franquicia, la serie también representa una oportunidad para descubrir detalles sobre la vida de Elle Woods que nunca fueron abordados en la pantalla.

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¿Cuándo se estrena Elle en Prime Video?

Además de Lexi Minetree, la serie cuenta con June Diane Raphael y Tom Everett Scott, quienes interpretan a los padres de Elle Woods.

Los ocho capítulos de la primera temporada de Elle llegarán a Prime Video el próximo 1 de julio.