El laberinto del fauno será homenajeada en Cannes a 20 años de su estreno

El laberinto del fauno volverá a tener un espacio especial en el Festival de Cannes gracias a un homenaje preparado por la sección Cannes Classics, donde se celebrarán los 20 años de la reconocida película dirigida por Guillermo del Toro. La producción hispanomexicana será presentada en una versión restaurada en 4K durante la edición 79 del encuentro cinematográfico francés.

La programación de Cannes Classics estará enfocada este año en películas restauradas, documentales y figuras históricas del cine internacional. Además del reconocimiento a la cinta de Del Toro, el festival también rendirá tributo al actor Bruce Dern y al director argentino Leopoldo Torre Nilsson, entre otros nombres importantes de la industria cinematográfica.

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Guillermo del Toro presentará nueva versión de la película

Durante las actividades del festival, Guillermo del Toro acudirá personalmente a Cannes para mostrar la restauración en 4K de “El laberinto del fauno”, cinta estrenada originalmente en 2006 y considerada una de las producciones más exitosas del director mexicano.

La película logró reconocimiento mundial por combinar elementos de fantasía con el contexto histórico de la posguerra española, convirtiéndose con el tiempo en una obra referente del cine fantástico contemporáneo.

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El Festival de Cannes informó que Cannes Classics incluirá este año 21 largometrajes, tres cortometrajes y seis documentales, todos relacionados con la preservación y difusión de obras importantes para la historia del cine.

Cannes Classics reunirá películas restauradas y documentales

Otra de las producciones que formarán parte de la selección es “La casa del ángel”, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson en 1957. La película argentina también será proyectada en versión restaurada en 4K como parte del homenaje al cineasta sudamericano.

Entre las cintas destacadas aparece igualmente “Sierra de Teruel” (‘Espoir’, 1938), trabajo del escritor y exministro de Cultura francés André Malraux sobre la Guerra Civil Española. La restauración de este filme es considerada uno de los puntos más importantes de la programación.

Especial

La sección Cannes Classics suele enfocarse principalmente en recuperar películas históricas, aunque también abre espacio para documentales y proyectos contemporáneos relacionados con personajes o momentos importantes del séptimo arte.

Bruce Dern recibirá reconocimiento en el festival

El actor Bruce Dern será otra de las figuras homenajeadas durante esta edición del Festival de Cannes. El intérprete estadounidense acudirá acompañado por su hija, Laura Dern, para presentar el documental “Dernsie. The amazing life of Bruce Dern”.

La producción mostrará distintos momentos de la vida y carrera del actor de 89 años, reconocido por participar en películas y series que marcaron varias generaciones dentro de Hollywood.

Además de estos homenajes, Cannes Classics contará con documentales dedicados a figuras como Vittorio De Sica y también incluirá películas restauradas de directores históricos como Akira Kurosawa y Luchino Visconti.

PJG