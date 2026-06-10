¡Ópera y K-pop en la inauguración del Mundial! Andrea Bocelli y EJAE confirman participación

¡Ópera y K-pop se unirán en la inauguración del Mundial! Andrea Bocelli y EJAE confirman participación en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Si te suena el nombre de EJAE es porque no ha parado de conquistar listas de éxitos y premiaciones junto a sus compañeras de Las Guerreras K-pop, Audre Nuna y Rei Ami.

¿Quién hubiera imaginado en el mismo escenario la majestuosidad de la música clásica y el ritmo enérgico del pop coreano? Pues el futbol lo hace posible en el banderazo de salida a la Copa del Mundo 2026.

Es así que veremos y escucharemos al tenor italiano Andrea Bocelli y la talentosa cantante de K-pop EJAE, quienes se unirán en el escenario principal para musicalizar los primeros momentos del torneo.

Andrea Bocelli y EJAE en la inauguración del Mundial 2026 Andrea Bocelli

Andrea Bocelli y EJAE se unen a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, los actos finales acaban de ser anunciados por la FIFA y son nada más que Andrea Bocelli y EJAE, mejor conocida por dar voz al grupo ficticio HUNTRIX, de Las Guerreras K-pop.

El Coloso de Santa Úrsula será testigo de las gestas más legendarias del balompié una vez más, empezando por la gran cantidad de artistas con las que se contará antes de dar el silbatazo para el primer partido, entre México y Sudáfrica.

Los más de 80 mil aficionados presentes y el público a nivel mundial podrán presenciar la voz de Kim Eun-jae, conocida artísticamente como EJAE, una cantante, compositora y productora coreanoestadounidense de 34 años de edad.

La artista alcanzó una notoriedad internacional sumamente importante gracias a su participación en la película animada de Netflix; la canción “Golden”, de la cual también es compositora, se convirtió en un fenómeno viral.

EJAE en la inauguración del Mundial 2026 Instagram @ejae_k

Por otro lado, Andrea Bocelli no necesita una carta de presentación; es una leyenda viviente de la música y la ópera. El cantante, compositor y músico italiano de 67 años de edad aportará la dosis de misticismo y emotividad que caracteriza a las aperturas de los grandes torneos deportivos.

Bocelli no es un extraño en los eventos de alta envergadura, habiendo participado previamente en ceremonias de Juegos Olímpicos y finales de ligas europeas.

¿Qué canción cantarán Andrea Bocelli y EJAE en la ceremonia de inauguración?

Aunque no ha sido confirmado, es muy probable que ambos intérpretes compartan el micrófono para la canción "DNA", una propuesta sonora que combina la espectacularidad de la ópera con los sintetizadores del pop moderno y la música electrónica de baile.

El tema cuenta con un equipo de producción de ensueño que complementa a los intérpretes de la inauguración:

David Guetta: el legendario DJ francés fue el encargado de estructurar las bases rítmicas, la mezcla y la producción musical general de la canción.

el legendario DJ francés fue el encargado de estructurar las bases rítmicas, la mezcla y la producción musical general de la canción. Megan Thee Stallion : la rapera estadounidense también colabora aportando sus características barras y energía en los versos intermedios del tema.

Hasta este momento, ni David Guetta ni Megan Thee Stallion formarán parte física del espectáculo en el Estadio Ciudad de México.