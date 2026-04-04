Olivia Munn y el vínculo inquebrantable tras el diagnóstico de cáncer en el set
Olivia Munn y James Marsden, protagonistas de Amigos y vecinos junto a Jon Hamm, comparten cómo ha sido su regreso a la nueva temporada de la serie y su amistad que nació cuando tenían 16 años
Para James Marsden y Olivia Munn tener la oportunidad de dar vida, otra vez, a sus personajes en Amigos y vecinos no sólo fue una oportunidad para reencontrarse con el elenco, sino que también fue el chance de hacer una reflexión de sus propias vidas.
“Mi personaje no venía de una familia adinerada, sino de una familia de clase media, y tuvo que llegar a donde está por sus propios méritos. Yo crecí en una familia militar y no tenía contactos en Hollywood. En este mundo, donde todos tienen amigos y vecinos, es normal que lleguen a donde están. Empezaron con contactos, así que estaban destinados al éxito.
Pero Sam no los tenía, ni yo tampoco, y sé lo que se siente al tener que valerse por uno mismo y hacer realidad los sueños. A mí me gusta pasarla bien y sé que a Owen también le gusta pasarla bien. Creo que soy optimista, creo en esas cosas, no creo en el cinismo y no creo que te lleve a ninguna parte, y pienso que él probablemente diría lo mismo”, compartió James en entrevista con medios de todo el mundo.
Por su parte, Olivia también encontró concordancias con Amanda, su compañera en la serie, quien reveló, después de la primera temporada de la serie, que fue diagnosticada con cáncer de mama.
“Cuando Amanda (Peet) me contó el año pasado sobre su diagnóstico, se crea un vínculo especial con las personas que han pasado por el cáncer de mama. Y cuando nos sentamos a hablar, hicimos lo que todo el mundo hace: te sientas y revisas los números, y tratas de averiguar qué tan grave es y cuál será tu camino de ahora en adelante. Cuando me dijo en qué etapa estaba, lo pequeño que era el tumor y que se encontró en una etapa tan temprana, hay un enorme alivio que te invade.
“Quiero decir, una de las etapas más tempranas en las que se puede encontrar porque no tuvo que pasar por todas esas cirugías intensas, y no tuvo que someterse a tratamientos realmente horribles y agotadores. Y pudo sobrellevarlo bastante rápido y luego seguir con su vida sin que cambiara en absoluto su calidad de vida. Y sé, por mi propio diagnóstico, ese momento en el que piensas: ‘Oh, cómo escuchar por lo que tienes que pasar’, y cómo tienes que estar alerta el resto de tu vida porque se descubrió en una etapa en la que tienes que seguir un camino de tratamiento intenso. Me alegré mucho por ella de que lo descubriera tan pronto y de que haya sido un proceso tan rápido para ella que no va a afectar su vida en absoluto”, comentó la actriz.
Para los actores fue una experiencia surrealista poder trabajar juntos en esta producción ya que ambos son originarios de Oklahoma y se conocen desde que eran jóvenes.
“Fue muy útil que nos conozcamos, que haya cierta familiaridad, que nos sintamos cómodos el uno con el otro y que entendamos el sentido del humor del otro. Ya saben, ambos queremos que esto funcione de verdad y creo que ambos estamos un poco asombrados de que, después de toda esta historia, estemos aquí en el set trabajando juntos. Ha sido genial”, compartió el actor.
“Sí, es realmente increíble para mí porque, ya sabes, cuando conocí a James, a los 16 años, porque era amiga de su hermana menor y él acababa de tener su primer gran éxito en Hollywood, significó muchísimo para mí porque eso quería decir que, en realidad, es posible”, agregó Olivia.
En la segunda temporada, Andrew Cooper, quien es interpretado por Jon Hamm, se afianza en su vida como un ladrón suburbano poco convencional, hasta que la llegada de un nuevo vecino amenaza con revelar sus secretos y poner en peligro a su familia.
Segunda temporada.
Disponible en Apple TV.
10 capítulos.
A diferencia de la primera entrega, en ésta, cada capítulo tendrá su estreno semanal hasta el 5 de junio.