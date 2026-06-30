Olivia Rodrigo y LEGO lanzan colección especial: precios y cuándo sale a la venta

Olivia Rodrigo sigue ampliando su presencia más allá de la música. La cantante anunció una colaboración con LEGO para lanzar una colección especial inspirada en su carrera, sus álbumes y algunos de los elementos más representativos de su universo artístico.

La línea estará disponible a partir del 1 de agosto de 2026 y busca conquistar tanto a sus seguidores como a los coleccionistas.

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La nueva colección, llamada LEGO Editions Olivia Rodrigo, está integrada por cinco sets que hacen referencia a canciones, presentaciones, objetos característicos y distintas etapas de la intérprete de SOUR, GUTS y you seem pretty sad for a girl so in love. Además, algunos de los modelos ya pueden apartarse mediante preventa.

Olivia Rodrigo hace historia con su colección de LEGO

Con este lanzamiento, Olivia Rodrigo se convierte en la primera artista musical en contar con varios sets de LEGO dedicados exclusivamente a su carrera. La colección también incluye cinco minifiguras inspiradas en algunos de sus atuendos más recordados sobre el escenario.

Cada figura cuenta con dos expresiones faciales distintas y está diseñada con detalles que representan diferentes facetas de la cantante. Asimismo, los sets incorporan numerosos "easter eggs", como su famoso megáfono rojo, cuadernos con letras manuscritas, flores simbólicas y otros elementos que hacen referencia a su trayectoria e incluso a su herencia filipina.

¿Qué incluye la colección LEGO Editions Olivia Rodrigo?

La colección está dirigida a personas de entre 9 y 14 años, aunque también fue pensada como una serie de piezas para exhibición y colección. Cada set representa una parte distinta de la carrera de la cantante.

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Vinyl

Este modelo recrea un disco de vinilo construido con bloques y reúne referencias a los tres álbumes de la artista. Está compuesto por 360 piezas e incluye varios detalles ocultos relacionados con su trayectoria musical.

LEGO Botanicals & LEGO Editions Olivia Rodrigo's Flower Bouquet

Se trata de un ramo de flores inspirado en el universo creativo de la cantante. Cada flor tiene un significado relacionado con sus canciones y su proceso de composición.

Además, este modelo marca un hito, ya que Olivia Rodrigo es la primera artista en colaborar en un set personalizado de LEGO Botanicals.

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LEGO Editions Olivia Rodrigo's Concert Moon

Este modelo está inspirado en uno de los momentos más recordados del GUTS World Tour, cuando Olivia interpreta varias canciones mientras se eleva sobre el público en una enorme luna.

El set recrea ese escenario e incluye una minifigura con uno de sus atuendos más icónicos. También incorpora alrededor de 670 piezas.

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LEGO Editions Olivia Rodrigo's Secret Storage

Es una pieza de exhibición que reúne varios de los objetos más representativos de la artista. Entre ellos destacan una guitarra roja, el famoso megáfono rojo que utilizó durante la gira GUTS, además de otros accesorios y referencias escondidas relacionadas con su carrera.

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Dual Guitar

Es el set más grande y detallado de toda la colección. Presenta una guitarra dividida en dos estilos: una mitad representa la estética de SOUR y la otra la de GUTS, simbolizando la evolución musical de Olivia Rodrigo.

Incluye dos minifiguras con diferentes looks de la cantante y está formado por mil 228 piezas, por lo que será el modelo más completo para los coleccionistas.

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¿Cuánto cuestan los sets de LEGO de Olivia Rodrigo?

La colección está formada por cinco modelos con diferentes tamaños y precios. Estos son los costos anunciados para el mercado internacional:

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Vinyl – 29.99 euros (aproximadamente 660 pesos).

LEGO Botanicals & LEGO Editions Olivia Rodrigo's Flower Bouquet – 44.99 euros (aproximadamente 990 pesos).

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Concert Moon– 49.99 euros (aproximadamente mil 100 pesos).

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Secret Storage – 79.99 euros (aproximadamente mil 760 pesos).

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Dual Guitar – 119.99 euros (aproximadamente 2 mil 640 pesos).

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¿Cuándo se podrán comprar los sets de LEGO de Olivia Rodrigo?

Los cinco sets estarán disponibles a nivel mundial el 1 de agosto de 2026 en la tienda oficial de LEGO, las LEGO Stores y distribuidores seleccionados.

Sin embargo, los seguidores que quieran asegurarlos antes ya pueden realizar la preventa de tres modelos:

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LEGO Editions Olivia Rodrigo's Dual Guitar

LEGO Editions Olivia Rodrigo's Concert Moon

LEGO Botanicals & LEGO Editions Olivia Rodrigo's Flower Bouquet