¿Ya lo viste? La canción de Olivia Rodrigo que enloqueció a los fans de Spider-Man

Olivia Rodrigo se ha consolidado como una de las cantantes más populares del momento gracias a los éxitos que han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Ahora, la artista vuelve a ser tendencia luego de que una de sus canciones apareciera en un nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day.

La nueva entrega del universo de Spider-Man es una de las películas más esperadas por los seguidores del superhéroe, por lo que la combinación de su avance con la esencia musical de Olivia Rodrigo ha provocado una ola de reacciones en redes sociales.

"Stupid Song" aparece en el tráiler de Spider-Man: Brand New Day

A través de la cuenta de Instagram de Sony Pictures México, se compartió un nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day, el próximo filme protagonizado por Tom Holland como Peter Parker, en el que suena de fondo "Stupid Song", uno de los temas más recientes de Olivia Rodrigo.

“Sintiéndome completamente fuera de control. #SpiderManUnNuevoDía en cines este 29 de julio ¡Compra tus boletos ahora! Escucha "stupid song", la nueva canción de @OliviaRodrigo, ya disponible”, acompaña la publicación.

El entusiasmo también crece porque la cinta marcará el regreso a la pantalla grande de actores como Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo, además de incluir a Sadie Sink, cuyo personaje continúa siendo un misterio.

El tráiler de Spider-Man: Brand New Day desata una ola de reacciones

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se llenó de comentarios de los fans. Hasta el momento acumula más de 45 mil reacciones, además de mensajes de personas que expresan su emoción por el estreno de la película.

Muchos usuarios destacaron que la combinación entre la música de Olivia Rodrigo y las imágenes del tráiler logra transmitir la emoción del universo arácnido, haciendo que la expectativa por la película aumente aún más.

"Stupid Song", uno de los mayores éxitos de Olivia Rodrigo

"Stupid Song" se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de Olivia Rodrigo al posicionarse en el Billboard Global 200 y ocupar los primeros lugares en las listas de Spotify.

Además, el videoclip oficial ya supera los 19 millones de reproducciones en YouTube, reflejando el gran recibimiento que ha tenido entre sus seguidores.

La inclusión de este tema en el tráiler de Spider-Man: Brand New Day ha generado un gran revuelo en redes sociales, pues une a una de las artistas pop más exitosas del momento con una de las películas más esperadas del año.

Sin duda, esta combinación ha incrementado la emoción de los fans, quienes esperan con ansias el estreno del filme en México el próximo 29 de julio.