Olga Sana habla de su recuperación y revela por qué quiere evitar la quimioterapia

La comediante Bettina Salazar, conocida por su personaje de Olga Sana, continúa recuperándose de la cirugía a la que se sometió tras recibir por segunda ocasión un diagnóstico de cáncer de mama.

Ahora, la actriz enfrenta una nueva etapa en la que los resultados médicos serán fundamentales.

Después de que los especialistas le practicaron una mastectomía en el seno izquierdo, la también conductora habló sobre el tratamiento que espera seguir para controlar la enfermedad y reconoció que hay un procedimiento al que preferiría no someterse.

Olga Sana revela por qué quiere evitar la quimioterapia

Tras someterse a una cirugía por cáncer de mama, Olga Sana compartió que uno de sus principales deseos es continuar su recuperación sin necesidad de recibir quimioterapia.

“Yo no quiero quimio”, expresó la comediante al hablar sobre las alternativas que sus médicos analizan para tratar la enfermedad después de la intervención quirúrgica.

La actriz explicó que, de acuerdo con la información que ha recibido de sus especialistas, existe una probabilidad baja de que necesite quimioterapia, debido a las características que presentó el tumor durante los primeros estudios.

Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva, ya que el equipo médico debe revisar los resultados completos de patología para establecer cuál es el tratamiento más adecuado.

Estos análisis permiten conocer las características de las células cancerosas, así como identificar determinados marcadores que ayudan a los especialistas a elegir los medicamentos que podrían funcionar en cada caso.

Entre las opciones que se encuentran bajo evaluación está un tratamiento farmacológico, cuya elección dependerá del tipo de tumor, sus características y el riesgo de que la enfermedad vuelva a presentarse.

En algunos casos de cáncer de mama, los médicos pueden recomendar terapias hormonales o medicamentos dirigidos, dependiendo de los resultados de los estudios. No obstante, estas alternativas no sustituyen automáticamente a la quimioterapia en todas las pacientes.

Olga Sana espera los resultados médicos que definirán si necesitará quimioterapia tras su cirugía por cáncer de mama. IG olgasanaoficial

¿Cómo se encuentra Olga Sana tras su operación por cáncer de mama?

La cirugía de Olga Sana consistió en retirar el tejido mamario del seno izquierdo, donde los médicos habían identificado el nuevo tumor.

Durante la misma intervención, los cirujanos realizaron la reconstrucción del seno mediante la colocación de un implante, por lo que la actriz no tuvo que esperar a una segunda operación para iniciar ese proceso.

Otro de los aspectos que revisaron los especialistas fue el estado de los ganglios linfáticos de la axila, debido a que estos pueden ayudar a determinar si las células cancerosas se han extendido fuera del tumor original.

De acuerdo con la información compartida por la comediante, los primeros resultados indicaron que los ganglios analizados estaban libres de cáncer, una noticia favorable dentro de su proceso médico.

Aunque este resultado es importante, no descarta por completo la posibilidad de enfermedad en otras partes del cuerpo. Por ello, los médicos deben considerar los demás estudios antes de definir el tratamiento posterior.

La actriz ha recibido atención y seguimiento por parte de especialistas de FUCAM, institución dedicada a la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

Durante su estancia hospitalaria, Salazar también compartió algunos momentos de su recuperación y agradeció las muestras de cariño que recibió de sus seguidores.

Actualmente, la conductora continúa con su recuperación mientras espera los resultados definitivos de los análisis que permitirán conocer con mayor precisión las características del tumor.

Olga Sana compartió detalles de su recuperación tras someterse a una mastectomía por cáncer de mama. IG olgasanaoficial

¿Cuándo le diagnosticaron cáncer de mama a Olga Sana por segunda vez?

El nuevo diagnóstico de cáncer de mama de Olga Sana llegó en septiembre de 2026, después de que la comediante acudiera a una revisión médica de rutina.

Durante los estudios, los especialistas encontraron un nódulo en su seno izquierdo, por lo que solicitaron realizar pruebas adicionales para conocer su origen.

El 28 de septiembre, una biopsia confirmó que se trataba de cáncer de mama. A partir de ese resultado, los médicos comenzaron a preparar la intervención quirúrgica.

Esta no fue la primera ocasión en que Bettina Salazar enfrentó la enfermedad. En 2015, la actriz recibió su primer diagnóstico de cáncer de mama y posteriormente se sometió al tratamiento indicado por sus especialistas.

Once años después, la enfermedad volvió a formar parte de su vida, aunque el nuevo tumor fue identificado durante una revisión programada.

La comediante ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de acudir a controles médicos y prestar atención a los cambios en el cuerpo.

Olga Sana enfrenta por segunda ocasión el cáncer de mama y espera conocer el tratamiento que seguirá tras su cirugía. IG olgasanaoficial

¿Quién es Bettina Salazar, la actriz detrás de Olga Sana?

Bettina Salazar es una actriz y comediante originaria de Veracruz que ha desarrollado buena parte de su carrera en programas de entretenimiento y comedia de la televisión mexicana.

Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como modelo y edecán, hasta que comenzó a participar en proyectos televisivos que le permitieron desarrollar su faceta como comediante.

En 2006 creó a Olga Sana, personaje que apareció en el programa Aquí estamos, transmitido desde Puebla, y que posteriormente le abrió las puertas a otras producciones.

Su trabajo en televisión incluye participaciones en espacios como De buenas a la 1, TV de noche, Sabadazo y Cuéntamelo, ya!, donde dio a conocer su estilo de comedia a un público más amplio.

También ha participado en telenovelas como Por siempre mi amor y Sueño de amor, además de proyectos teatrales, entre ellos El club de las sanas.