Hospitalizan a la comediante Olga Sana tras recaída de cáncer de mama

La comediante Olga Sana, cuyo nombre real es Bettyna Salazar, fue hospitalizada este miércoles 7 de octubre del 2026, después de que hace unos días anunció que le había regresado el cáncer de mama que padeció hace unos años.

La comediante fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama hace aproximadamente 11 años, alrededor del 2015. Recientemente, a finales de septiembre, la también actriz informó que los resultados de una biopsia confirmaron una recaída de la enfermedad en su seno izquierdo.

Regresa cáncer a Olga Sana

Hospitalizan a la comediante Olga Sana. @olgasanaoficial

A partir de haber superado su primer diagnóstico de cáncer de mama, Bettyna solía compartir información acerca de su estado de salud a través de sus redes sociales.

Según lo que contaba, acudía constantemente al médico para revisiones y estudios y, de acuerdo con sus testimonios, todo iba bien, hasta este mes de septiembre en donde anunció que había encontrado una “bolita” en el pecho, por lo que de inmediato acudió con los especialistas.

Tras los estudios a los que fue sometida, la comediante no recibió buenas noticias. Los resultados de la biopsia confirmaron que el cáncer de mama le había regresado, por lo que, igualmente, por medio de sus redes sociales, informó que iniciaba otro proceso médico.

Chamacos y medios de comunicación: el resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo”, dijo.

En ese momento, Olga Sana indicó que la indicación de los médicos era realizarle otra mastectomía.

Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”, expresó.

Aunque no dio fecha para la intervención, la comediante enfatizó que tenía mucha fe y ánimo, especialmente, por el apoyo que recibe de las personas que siguen de cerca su carrera.

Tendrán Olga Sana para mucho, mucho tiempo”, aseguró aquel día.

Comediante Olga Sana, hospitalizada

Hospitalizan a la comediante Olga Sana. @olgasanaoficial

La noche del pasado martes 6 de octubre, la comediante confirmó que este miércoles iba a ser hospitalizada para someterse a una cirugía.

Olga Sana indicó que durante las primeras horas del miércoles sería ingresada a un hospital, por lo que pidió una oración para que todo saliera bien.

Me interno a las 8 de la mañana y mañana mismo es la cirugía (miércoles 7 de octubre)", explicó.

Bettyna explicó que después de la intervención sabría a qué tratamiento se someterá tras ser diagnosticada nuevamente con cáncer.

Necesito de sus oraciones, la cirugía es decisiva para saber si va a haber quimios, si va a haber radios, o qué va a pasar", detalló.

Se espera que la comediante dé una nueva actualización sobre su estado de salud tras salir de cirugía.

¿Qué es la quimioterapia y radioterapia para tratar cáncer?

La quimioterapia y la radioterapia son dos de los tratamientos más utilizados para combatir el cáncer. Aunque ambas tienen como objetivo destruir o controlar las células cancerosas, funcionan de manera diferente. La elección de uno u otro tratamiento depende del tipo de cáncer, su ubicación, la etapa en la que se encuentre y las condiciones de cada paciente. En algunos casos, incluso pueden utilizarse de manera combinada con cirugía, inmunoterapia u otros tratamientos.

La quimioterapia consiste en utilizar medicamentos que destruyen las células cancerosas o impiden que continúen creciendo y multiplicándose. Debido a que estos medicamentos pueden circular por todo el organismo, pueden actuar sobre células cancerosas que se encuentran en diferentes partes del cuerpo. La quimioterapia puede administrarse por vía intravenosa, mediante inyecciones o en algunos casos a través de medicamentos en tabletas, y generalmente se aplica en ciclos que incluyen periodos de tratamiento y descanso.

Al actuar sobre células que se dividen rápidamente, la quimioterapia también puede afectar algunas células sanas, por lo que pueden aparecer efectos secundarios. Entre los más conocidos están el cansancio, las náuseas, los cambios en el apetito, la caída del cabello y una disminución temporal de las defensas. Sin embargo, no todas las personas presentan los mismos síntomas y existen medicamentos y medidas de apoyo que ayudan a controlar muchos de estos efectos durante el tratamiento.

Por su parte, la radioterapia utiliza radiación de alta energía para dañar y destruir las células cancerosas. A diferencia de la quimioterapia, normalmente se concentra en una zona específica del cuerpo donde se encuentra el tumor. La forma más común es la radioterapia externa, en la que una máquina dirige la radiación hacia el área que se necesita tratar. También existe la radioterapia interna o braquiterapia, que consiste en colocar una fuente de radiación dentro o cerca de la zona afectada.

Dependiendo del caso, los médicos pueden recomendar quimioterapia, radioterapia o ambas como parte del tratamiento. La radioterapia puede utilizarse, por ejemplo, para reducir un tumor o eliminar células cancerosas que hayan quedado en una determinada zona, mientras que la quimioterapia puede ayudar a tratar células cancerosas que estén en otras partes del organismo. Recibir alguno de estos tratamientos no significa necesariamente que el cáncer sea terminal: pueden utilizarse con diferentes objetivos, entre ellos buscar la curación, reducir el riesgo de que la enfermedad regrese, controlar su avance o aliviar algunos síntomas.

¿Qué es una mastectomía?

La mastectomía es una cirugía en la que se extirpa una parte o la totalidad de una mama, principalmente como parte del tratamiento contra el cáncer de mama. El tipo de procedimiento depende de las características del tumor y de cada paciente. En algunos casos también puede ser necesario retirar tejido cercano o revisar los ganglios linfáticos para determinar si las células cancerosas se han extendido.

En el caso de Olga Sana, la mastectomía forma parte del tratamiento que inició después de que una biopsia confirmó que el tumor localizado en su seno izquierdo era maligno.

De acuerdo con lo que la propia comediante explicó públicamente, los médicos determinaron que era necesario retirar el seno afectado y revisar los ganglios para conocer con mayor precisión el estado de la enfermedad. A partir de los resultados de la cirugía, sus especialistas definirían cuáles serían los siguientes pasos de su tratamiento y si sería necesario recurrir a otras terapias.

Existen diferentes tipos de mastectomía y, dependiendo de las características de cada caso, algunas técnicas permiten conservar parte de la piel o incluso el pezón. Después de la cirugía, algunas pacientes también pueden optar por una reconstrucción mamaria, que puede realizarse durante la misma intervención o posteriormente. Además, someterse a una mastectomía no significa necesariamente que el cáncer esté avanzado o sea terminal, ya que este procedimiento también puede utilizarse cuando la enfermedad se detecta en etapas tempranas.